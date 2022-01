Weird Al Yankovic tendrá una biopic protagonizada por Daniel Radcliffe

Weird Al Yankovic es el último artista en tener una biopic. El compositor cómico será interpretado en la pantalla grande por la estrella de Harry Potter, Daniel Radcliffe.

Weird Al Yankovic señaló que cuando salió su última película, UHF, en 1989, hizo un voto solemne a sus fans de que lanzaría una cinta importante cada 33 años, como un reloj. “Estoy muy feliz de decir que estamos a tiempo”, dijo el comediante.

También indicó que está satisfecho de que el actor de Harry Potter será quien interprete el papel. “Estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán”.

So… I’m making a movie. — Al Yankovic (@alyankovic) January 18, 2022

Coescrita por Yankovic y el director y productor Eric Appel, la película entrará en producción el próximo mes y eventualmente se estrenará exclusivamente en el canal Roku.

“Cuando Weird Al Yankovic me sentó por primera vez en contra de mi voluntad y me contó la historia de su vida, no creí nada de eso”, dijo Appel. “Pero sabía que teníamos que hacer una película al respecto”.

“Claramente no hay suficientes películas de biopic sobre músicos famosos, y estábamos emocionados de arrojar luz sobre la increíblemente verdadera y poco exagerada historia de Weird Al”, dijo Colin Davis, jefe de programación original de Roku.

“Esta es sinceramente la combinación definitiva de talento, creatividad y amigos que se unen para hacer algo genuinamente divertido y no podríamos estar más orgullosos de llamar a esta película un Roku Original”.

Yankovic también tiene programado lanzar una gira de 133 fechas en abril que concluirá en octubre en la ciudad de Nueva York.

Según un comunicado de prensa Weird: The Al Yankovic Story “no retiene nada”, narrando todo, desde el ascenso de Yankovic a la fama con éxitos como “Eat It” y “Like a Surgeon” hasta su “torrid celebrity love affairs and famously depraved lifestyle.”





Debido a que el proyecto se encuentra en una etapa temprana, no hay mayores detalles sobre su fecha de estreno o cuándo estará disponible para Latinoamérica.

