Ricardo Casares reaparece tras sufrir un infarto en Venga La Alegría: “Estoy bastante amoladón”

Queridos amigos del pueblo, todavía no se les va a hacer, todavía no. Aquí estoy gracias a mis compañeros, a Dani que no conocen pero me salvó la vida, gracias a todos los que reaccionaron puntual. Aquí estoy, todavía estoy bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaré con ustedes. A todos les debo un cachito de vida.