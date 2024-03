Uno de los animes más exitosos de los 80 y que hizo historia está disponible en Disney +: Entérate cuál es y cómo verlo

Es cierto que Disney + sorprendió al mundo con la creación de la serie X-Men ‘97, un proyecto animado que buscaría continuar la historia del grupo de mutantes de la caricatura de los años 90’s. Con el éxito de este proyecto, la plataforma ha apostado por otro clásico, pero esta serie es un anime de los 80’s y que logró obtener una gran base de fanáticos, una caricatura con robots gigantes y se volvió parte de la infancia de muchos.

Disney + sumará grandes clásicos del anime, empezando por un título de 1980 creado por Carl Macek. Esta producción combina y adapta tres series animadas japonesas distintas, que se desarrollan dentro del mismo universo, a pesar de que no comparten trama, lograron volverse un icono en Japón y en el mundo; este anime lleva por título Robotech, y te contaremos sobre su llegada a la plataforma de streaming.

Robotech: Esto sabemos sobre su llegada a Disney +

Fue mediante un anuncio a través de la cuenta de X (antes Twitter) que se dio la noticia de que Macross llevará a la plataforma de Disney + varios de sus grandes títulos, excepto la serie original y la cinta The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?; esto porque ambos proyectos se encuentran en el listado de “Distribución limitada dentro de Japón”.

#Serie Macross #DisneyPlus Distribución mundial prevista para 2024!! ️ Los 18 títulos reunidos

Aunque el anuncio ha provocado revuelo en redes sociales, cabe aclarar que no hay fecha confirmada para el estreno de Robotech en Disney + , sin embargo, se ha hecho oficial que los 18 capítulos de la serie estarán accesibles desde el primer día que el anime sea integrado al catálogo de la plataforma de streaming; por lo que solo debemos esperar que se confirme la fecha de su llegada.

El anime llegó a las pantallas mexicanas a través de la señal de Canal 5 en 1987, Robotech. La serie se ubica en el año 1999, una enorme nave espacial de origen extraterrestre se estrella en una isla del Pacífico Sur a la que llaman Macross. Por temor a una amenaza potencial desde el espacio, el mundo deja de lado su nacionalismo, intereses y diferencias culturales, uniéndose bajo la bandera de las Naciones Unidas.

