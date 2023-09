Gael García Bernal es el primer actor en recibir el Premio Abrazo de Honor en Italia

Durante la edición 32 del Festival de Cine de América Latina en Italia el mexicano Gael García Bernal recibió este lunes el Premio Abrazo de Honor, un galardón recién creado que se otorga a un personaje importante del cine latinoamericano.

La alcaldesa de Biarritz, Maider Arosteguy, fue quien entregó el Premio Abrazo de Honor a Gael García Bernal luego de ser presentado por la actriz portuguesa Maria de Medeiros ante de una sala de Gare du Midi llena.

¿Qué dijo Gael García Bernal al recibir el Premio Abrazo de Honor?

Al recibir el Premio Abrazo de Honor, Gael García Bernal, emitió un mensaje de agradecimiento en que habló de los inicios de su carrera:

“Todas estas películas son vidas que he vivido de alguna manera, son personas que algunos de personajes se volvieron personas, que existen a mi alrededor, no quiero sonar como alguien con problemas patológicos, pero si hay algo de que estas personas se vuelven presentes en mi vida. Algunos de ellos son quienes quise ser, algunos no conocía su verdad, como decía el Che Guevara en Diarios de motocicleta, que en ciertos momentos se sentía más cerca de la especie humana” puntualizó.

El actor mexicano también habló de la película que lo puso en el radar, Amores Perros y explicó que cuando la hizo “pensaba que solo mis amigos, mi familia verían la película, porque en ese momento la cinta no tenía distribución, no había tampoco cines para distribuirla”.

El también realizador aprovechó para hablar de la importancia de ser mexicano y latinoamericano en el cine “la gran oportunidad que me ha dado la vida de ser mexicano, de ser latinoamericano, es que he podido cambiar las cosas con mis propias manos, he podido hacer cosas para cambiar la realidad de muchísimas personas… mencionaste Ambulantes, es un festival de cine que no existe en ningún otro lugar del mundo, y lo pudimos hacer, y ya lleva 18 años y espero que crezca mucho más”. Finalizó el famoso actor mexicano.

