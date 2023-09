Así se ve el primer trailer de The Boy and the Heron, última película de Hayao Miyazaki

El legendario director de animación japonés, Hayao Miyazaki , ha dejado una marca indeleble en la industria del cine a lo largo de los años con obras maestras como “El Viaje de Chihiro” y “El Viento se Levanta”. Ahora, el maestro de la animación ha vuelto de su retiro con su última creación, “The Boy and the Heron” (Kimitachi wa Dou Ikiru ka), que no solo se ha convertido en la película más costosa en la historia del Studio Ghibli, sino que también ha establecido nuevos récords de taquilla para el estudio.

La emoción que rodea lo que se presume será la última película de Miyazaki es enorme, y el estreno internacional se acerca con cada día que pasa. El nuevo filme promete llevar a los espectadores a una nueva aventura llena de magia, un sello distintivo del trabajo de Miyazaki.

Aunque Studio Ghibli había adelantado algunas imágenes de “The Boy and the Heron”, el primer tráiler recién lanzado nos ofrece un vistazo a la calidad de la animación. Con siete años de desarrollo a sus espaldas, el estudio ha invertido su máximo esfuerzo en este proyecto, manteniendo al mismo tiempo un aura de misterio para no desvelar demasiado antes de tiempo.

La gira de festivales internacionales para “The Boy and the Heron” (nombre en Estados Unidos) comienza en septiembre, con presentaciones en Toronto y Nueva York. Aunque el nombre oficial para su distribución en España aún está por confirmar, se ha anunciado que la película tendrá su estreno europeo en el Festival de Cine de San Sebastián.

Las fechas de estreno en Estados Unidos y Francia ya están confirmadas: el 8 de diciembre y el 1 de noviembre, respectivamente. Los fanáticos de Hayao Miyazaki en otras partes del mundo esperan ansiosos conocer las fechas de estreno en sus países y cruzan los dedos para disfrutar de la película a finales de este año o a principios de 2024.

¿De qué trata “The Boy and the Heron”?

La trama de “The Boy and the Heron” se basa en la novela de Genzaburo Yoshino y sigue la historia de Mahito, un niño cuya madre falleció durante los bombardeos de Tokio en la Segunda Guerra Mundial . Cuando una garza parlante le promete que puede reunirse con su madre, Mahito se embarca en una extraordinaria aventura a través de un mundo de fantasía en busca de su ser querido.

