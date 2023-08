¿Quieres hacer repostería de personajes del Studio Ghibli? Esto te puede interesar

Studio Ghibli forma parte importante de las animaciones japonesas a lo largo de la historia. Gracias a sus obras como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, Cuentos de Terramar o Haru en el reino de los gatos, miles de fanáticos han mantenido vivas estas historias a lo largo de los años, pero, si quieres llevar tu fanatismo a otro nivel, existe un taller de repostería que te podrá enseñar a hornear a varios personajes y aquí te diremos dónde encontrarlo.

Ante el gran estreno de The Boy and the Heron del Studio Ghibli, el nombre de Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki han vuelto a tomar gran relevancia a nivel mundial, pues se espera que su próxima nueva entrega sea un éxito al igual que todas su obras que han estado en circulación desde que el Gatobús, Satsuki Kusakabe y Kanta Ogaki se robaron el corazón de miles de seguidores de las historias japonesas .

No obstante, antes de que la nueva cinta de Studio Ghibli tenga una fecha de estreno primero en Asia y luego a nivel mundial, si quieres empezar un maratón extenso de todas sus obras con una rica repostería , es momento de que tomes papel y lápiz y apuntes cuándo será el próximo taller.

¿Cuándo es el taller de repostería del Studio Ghibli en la Ciudad de México?

Si quieres no quedarte fuera del taller de repostería del Studio Ghibli, es importante que apartes el sábado 26 y domingo 27 de agosto. Para consultar los precios, lo puedes hacer a través del número 46-21-47-27-41 o desde la cuenta oficial Capremex en redes sociales.

¿Dónde será el taller de repostería del Studio Ghibli?

El taller de repostería del Studio Ghibli se llevará a cabo en la Calle Tihuatlán, Col. San Jerónimo, Ciudad de México . Además, dicho curso estará impartido por Héctor Catalán, quien es especialista en repostería y uno de los miembros de Capremex.

