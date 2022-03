The Batman rompe la taquilla mundial al recaudar 258 millones de dólares en su debut

En su primer fin de semana, The Batman rompió la taquilla al recaudar un estimado de 134 millones en Estados Unidos y otros 124 millones en el mercado internacional, lo que da un total de 258 millones para el debut de la nueva película del murciélago a nivel mundial, según el portal Screendaily.

El regreso del ‘Caballero Oscuro’, quien en esta ocasión fue llevado a la pantalla grande de la mano de Matt Reeves como director y Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne, ha causado euforia entre propios y extraños, pues The Batman ha sido un éxito tanto en taquilla como en críticas.

The Batman ha logrado algo que muchos estrenos recientes no pudieron, pues, según Screendaily, es la segunda película más taquillera durante la pandemia por COVID-19 en Norte América, tan sólo por detras de Spiderman: No Way Home, la cual recaudó 260 millones en su primer fin de semana.

Bajo todo pronóstico, The Batman triunfa en taquilla

Este logro tiene más relevancia bajo el contexto de las críticas y dudas que muchos fanáticos del murciélago de Gotham tuvieron luego de que se reveló que Robert Pattinson sería el nuevo actor encargado de portar el manto de Batman. Esto, por su pasado en las películas de Crepúsculo, donde interpretó al personaje de Edward.

Además, debe tomarse en cuenta que The Batman perdió toda la taquilla de Rusia, ya que Warner Bros y todos los demás estudios importantes ahora se han retirado del territorio tras el conflicto que está ocurriendo en Ucrania.

No obstante, gracias a sus grandes actuaciones, escenas de acción y una misteriosa trama, The Batman ha complacido hasta a los fanáticos más exigentes y se ha convertido en un éxito contra todo pronóstico.

Esto representa un triunfo para Warner Bros, pues la productora gastó un presupuesto de 200 millones de dólares para la realización de esta cinta.

Según el ranking de Variety sobre los países donde The Batman rompió la taquilla, México fue el país que aportó más dinero después de Estados Unidos y Reino Unido, pues aquí recaudó alrededor de 12 millones de dólares.

Cabe recordar que todavía falta contar las ganancias en China, uno de los más grandes mercados para la industria cinematográfica.

