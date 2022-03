En el día de su estreno, conoce a los personajes de “The Batman”

The Batman finalmente tuvo su estreno en México este 2 de marzo de 2022. Luego de una larga espera, la cinta que promete relatar los inicios del superhéroe, ve la luz. En esta nota conocerás los principales personajes y qué podría esperarse de ellos en el film protagonizado por Robert Pattinson.

DC Films y Warner Bros se preparan para las repercusiones del estreno de una de las versiones más oscuras de la franquicia de DC. Con una importante dosis de drama psicológico, la película tiene un elenco de elite conformado por Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro; además, por supuesto, del protagónico de Pattinson.

Bruce Wayne ya tiene una nueva versión de su historia, y esta vez veremos a un superhéroe inexperto, que conformará su moral dándole origen a The Batman.

Personajes y roles en “The Batman”

Batman/Bruce Wayne – Robert Pattinson

Robert Pattinson tuvo la difícil tarea de interpretar al superhéroe largamente personificado por actores como Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck.

Twitter: The Batman

A pesar del largo prontuario, la interpretación de Pattinson promete entregar algo nunca antes visto. Es que el film contará el inicio del superhéroe, cuando aún no ha logrado establecer una personalidad definida como protector de la ciudad Gótica.

En el film, su principal enemigo será The Riddler (o El Acertijo), quien lo llevará al límite psicológico y lo hará forjar su identidad como el “hombre murciélago”.

Catwoman/Selina Kyle – Zoë Kravitz

Dentro de los personajes que también plantean un desafío actoral, se encuentra el de Selina Kyle, o Catwoman. Michelle Pfeiffer, Halle Berry y Anne Hathaway se han puesto este traje, y Zoë Kravitz competirá de igual a igual para personificar a la nueva Catwoman.

Según lo poco que se conoce de la trama, veremos una Catwoman con grandes aptitudes para los robos, además de tener una personalidad astuta, intrépida e irreverente. Además, podremos conocer cómo es el primer contacto de Selina con Bruce, y el despertar de una química amorosa.

Edward Nashton/The Riddler – Paul Dano

Paul Dano es el encargado de dar vida a ‘Edward Nygma’, mejor conocido con el alias de El Acertijo/The Riddler. En este film de The Batman, nos encontraremos con una versión diferente a personajes interpretados por Jim Carrey o Frank Gorshin.

Esta vez, veremos una versión más tensa y épica, lejos de la caricatura. Según los primeros avances del film, Edward y Bruce Wayne tuvieron alguna conexión en el pasado, y tomaron caminos diferentes.

Se tratará de uno de los personajes malvados con más intelecto, dispuesto a llevar al límite al superhéroe. El propio director de la película comentó que será construido con el perfil de un intelectual, que busca desenmascarar a la alta sociedad de Gotham.

Oswald Cobblepot/El Pingüino – Colin Farrell

Oswald Cobblepot aparecerá solo en contadas escenas, como una criminal de ‘medio pelo’ que tiene grandes ambiciones bajo el liderazgo de Carmine Falcone, el mafioso más significativo de la ciudad.

Alfred Pennyworth – Andy Serkis

Andy Serkis, conocido por interpretar a Gollum en El Señor de los Anillos, será el entrañable y cauteloso Alfred Pennyworth. El mayordomo de confianza de Bruce, en esta versión de The Batman, promete ser más intenso que de costumbre.

Carmine Falcone – John Turturro

Uno de los mafiosos más poderosos de Gotham no será, en este caso, un villano de peso para The Batman . Interpretado por John Turturro, veremos a un Falcone que funcionará como informante de Bruce Wayne. Estos son los principales personajes que veremos en The Batman , desde este miércoles 2 de marzo.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm