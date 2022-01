“Desenmascarar la verdad”, el nuevo póster de la película The Batman

The Batman, película sobre el murciélago que protege a Ciudad Gótica lanzó a través de su cuenta oficial un nuevo póster, en el que se puede observar ni más ni menos que a Robert Pattinson como el Caballero Oscuro, sorprendiendo a propios y a extraños.

The Batman sorprende con su nuevo póster

En el nuevo póster de The Batman se puede observar una parte de la máscara del personaje interpretado por Rober Pattinson, acompañado por la frase: “Unmask the truth”, que traducido quiere decir “Desenmascarando la verdad” y aparece en el tráiler de la cinta de Matt Reeves, en donde El Acertijo (The Riddler) le señala al vigilante de Gótica: “Confío en ti para desenmascarar la vedad sobre este pozo negro que llamamos ciudad. Tú también eres parte de esto”.

A lo que Wayne responde: “¿Cómo soy parte de esto?, y The Riddler agrega: “Oh, realmente no eres tan inteligente como pensé que eras... Bruce Wayne”.

Cabe recordar que El Acertijo, papel interpretado por Paul Dano, no es uno de los personajes principales en The Batman pese a su obsesión con la familia Wayne; sin embargo, será uno de los villanos que le dará severos dolores de cabeza a Batman y Catwoman, quienes unirán sus fuerzas para salvar a Ciudad Gótica.

Batman y Catwoman aparecen en otro de los promocionales de la cinta, el cual fue revelado en días pasados y en el que se observa a ambos personajes frente al atardecer de Ciudad Gótica, dando un poco de esperanza, recordando que el personaje de la ladrona Selina Kyle será interpretada por Zöe Kravitz.

La gata y el murciélago, suena bien.

Descubre el nuevo póster de #TheBatman, el 4 de marzo solo en cines. pic.twitter.com/t2KRa0fTKe — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) January 19, 2022

¿Cuándo será el estreno de The Batman?

La nueva cinta del Caballero Oscuro de Ciudad Gótica llegará a las salas de cines el próximo 4 de marzo, así lo dio a conocer el CEO de la compañía, Jason Kila, quien aseveró que The Batman, cinta protagonizada por Robert Pattinson mantendrá su fecha original y llegará a la pantalla grande en la fecha antes mencionada.

