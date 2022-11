Tecate Pa’l Norte 2023: Billie Eilish, Blink-182, The Killers, en el cartel

Luego de varios días de espera, el festival Tecate Pa’l Norte 2023, que se realizará los próximos 31 de marzo, 1 y 2 de abril, por fin reveló el lineup.

Los organizadores del festival en Monterrey publicaron a través de las redes sociales del evento la lista de los artistas y agrupaciones que se presentarán en el evento que se realizará en el Parque Fundidora.

Billie Eilish, Blink-182, The Killers, The 1975, Franz Ferdinand, Modest Mouse, Dayglow, Will Joseph Cook, Wallows, Steve Aoki, 5 Seconds of Summer, Café Tacvba, Panteón Rococó y muchos más se presentarán en el festival Tecate Pa’l Norte 2023, el cual será la primera edición cuya duración será de tres días.

Otros de los artistas que se presentarán en el festival y que conquistarán a los asistentes son Austin TV, Los Bunkers, Los Cafres, Carla Morrison, Carín León, José Madero, León Larregui y Julieta Venegas.

Lineup Oficial #TecatePalNorte 2023



Boletos a partir de las 14:00hrs del 7 de noviembre a través de Ticketmaster@CervezaTecate pic.twitter.com/EuJsd9bb63 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 3, 2022

De acuerdo con la información que se compartió a través de la cuenta oficial de Instagram del evento, la preventa de los boletos comenzará a partir de las 14:00 horas del próximo lunes 7 de noviembre y comenzaron a circular los precios de acuerdo con cada tipo de entrada, los cuales aumentarán en cuanto a las fases avancen.

Costo de boletos tempraneros para el Tecate Pa’l Norte 2023

Los boletos tempraneros (los cuales se agotaron rápidamente) tuvieron los siguientes costos:



General: 3 mil 402 pesos

General+: 3 mil 950 pesos

Ascendente: 4 mil 424 pesos

VIP: 5 mil 969 pesos.

Te presentamos los precios del Boleto Tempranero para #TecatePalNorte



Cada abono te da acceso para los 3 días del festival pic.twitter.com/B8qAAXNUS0 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) October 25, 2022

Los boletos también se podrán adquirir sin cargo por el servicio en las taquillas del Auditorio Citibanamex.

