Qué ha sucedido con el cine de suspenso erótico de Hollywood

Un experto en el séptimo arte de Hollywood habla sobre por qué el cine dejó de apostarle al subgénero del suspenso erótico.

Hoy en día, las cintas de atracción fatal, infidelidad, entre otras se convirtieron en éxitos de taquilla y plataforma para figuras como Michael Douglas y Sharon Stone, pero ¿qué sucedió con las historias del suspenso erótico en Hollywood? ¿Por qué el cine dejó de apostarle a ese tipo de temáticas?

Actores, productores y directores coinciden en un momento clave para determinar el final de estos experimentos cinematográficos. El año fue 2002 y la película Infidelidad con Diane Lane y Richard Gere.

Después de ello, y ante la inminente llegada del multiverso de los superhéroes, los cinéfilos buscaron historias en otras plataformas, lejanas a las pantallas cinematográficas.

Por su parte Michael Douglas quedó como el icono del siglo pasado en películas de suspenso erótico, como lo fue Bajos instintos, Atracción fatal y varias más.

Historias en las que el protagonista era objeto del deseo pero sobre todo tenía una extraña obsesión por castigar a las mujeres por la manifestación de sus líbidos.

En algún momento, las diferentes sombras de Grey, intentaron volver a aquel cine pero desafortunadamente el resultado de esta saga no tuvo la fortuna de otras en el pasado.

Hoy, Hollywood parece haber dado por muertos a las películas de suspenso erótico, pues ya no se crean contenidos así, probablemente sea porque no saben cómo explicarlo o porque simplemente no lo entiende.

Características del cine de suspenso erótico

El suspenso erótico es un subgénero cinematográfico definido como un thriller con una base temática en el romance ilícito o la fantasía erótica; por lo que la mayoría de los títulos cuentan con escenas de sexo suave y desnudez, pero la frecuencia y la claridad de esas escenas varían.

Este subgénero del cine tuvo un período clásico de crecimiento y expansión en la década de 1990, destacado por el éxito de Bajos Institutos de Paul Verhoeven, pero a principios de la década de 2000 disminuyó en producción y atractivo popular.

Mucho de esta decandencia del cine de suspenso erótico de Hollywood, según los expertos, se debió al surgimiento de las plataformas de streaming y el tipo de contenido que los mismos usarios prefieren, optando por lo más taquillero o familiar.

