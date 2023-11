Aseguran que Pax Jolie-Pitt destrozó a Brad Pitt con duro mensaje

Pax Jolie-Pitt, hijo de la pareja de Hollywood formada por Brad Pitt y Angelina Jolie, ha lanzado un contundente mensaje dirigido a su padre, compartido en la cuenta de Instagram del joven, el cual ha reavivado la atención sobre la tumultuosa relación entre los padres y la supuesta distancia de Brad con sus hijos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pax, hijo adoptivo de Brad y Angelina, habría publicado este mensaje con motivo del Día del Padre en 2020. En la publicación, el joven no escatima en duras críticas hacia el famoso, tildándolo de “imbécil de clase mundial” y acusándolo de ser una “persona horrible y despreciable”.

¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez sigues demostrando que eres una persona horrible y despreciable

Expresó Pax en su mensaje, el cual se ilustra con una fotografía de Brad Pitt recibiendo el premio Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Once Upon A Time... In Hollywood.

De Pax Jolie-Pitt a Brad Pitt

Te recomendamos leer: La película con que Angelina Jolie ganó su primer Oscar, basada en una historia real y que debes ver en Netflix

¿Por qué está enojado Pax con su padre?

El joven acusa a Pitt de carecer de consideración y empatía hacia sus cuatro hermanos menores, alegando que estos “tiemblan de miedo cada vez que están en tu presencia”. Pax se refiere a Zahara, de 18 años, Shiloh, de 17, y los mellizos Vivienne y Knox, de 15 años.

“Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo”, añade Pax, describiendo la vida bajo la influencia de su padre como un “infierno constante”. El joven concluye su mensaje con una amenaza velada, sugiriendo que “algún día la verdad saldrá a la luz”.

El diario británico Daily Mail ha respaldado la autenticidad del mensaje al confirmar que la cuenta de Instagram pertenece a Pax Jolie-Pitt. Según una fuente citada por el periódico, esta cuenta es utilizada para interactuar con amigos, principalmente compañeros de escuela, y el hecho de que Pax se haya expresado de esta manera sobre sus padres es considerado inusual debido a su naturaleza reservada.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.