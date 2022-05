Lanzan nuevo tráiler de Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Disney y Lucas Film siguen sacándole jugo a la saga de Star Wars y en el día del May The 4th be with you lanzan un nuevo tráiler de la serie Obi-Wan Kenobi basada en la historia del legendario Jedi y maestro de Darth Vader protagonizado por Ewan McGregor quien ya había hecho este papel en la trilogia basada en los episodios 1, 2 y 3 de la franquicia.

La serie contará la historia de este maestro Jedi luego de lo

s acontecimentos ocurridos en el episodio III: La Venganza de los Sith. y justo donde viene la transición de Anakin Skywalker hacia Darth Vader.

Ewan McGregor, regresa al uno de los papeles más icónicos en su carrera a poco más de 15 años de no hacerlo y se estrenará el próximo 25 de mayo a través de Disney+.

Tráiler de Obi-Wan Kenobi

Cabe mencionar que debido a una escena final en el tráiler la serie nos podría entregar un épico enfrentamiento entre el Jedi y quien era su padawan, Darth Vader.





La serie estrenará capítulo doble el 24 de mayo. Aquí el avance subtitulado:

Además del regreso de McGregor como el maestro Jedi, hace unos meses Entertainment Weekly liberó un primer vistazo de otros personajes de la serie, entre ellos el tío Owen e Inquisitor Reva, la posible villana de esta historia.

Y se dieron algunos detalles: “Al comienzo de la historia encontramos a Obi-Wan Kenobi bastante destrozado, sin fe, golpeado y algo entregado”, tras los sucesos de La Venganza de los Sith.

La trama girará en torno a los esfuerzos del maestro Jedi en el desértico planeta de Tatooine, donde deberá proteger al pequeño Luke Skywalker de la cacería emprendida por el imperio.



