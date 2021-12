Marvel, series y películas: todos los estrenos de Star+ para enero

Disney, a través de su plataforma de Star+ quiere empezar el 2022 con todo, y ya anunció los estrenos que llegarán en enero. Con la última temporada de This is Us y el estreno de Hit Monkey, la nueva serie animada de Marvel, espera ganar nuevos suscriptores

Los estrenos más esperados de Star+

This is Us (sexta temporada)

Entre los estrenos más esperados de Star+, está la serie dramática This is Us, que ha conmovido a los espectadores, con una historia llena de drama y emoción.

La sexta y última temporada se estrenará el 6 de enero y le dará un cierre a la historia de la familia Pearson, que se ha desarrollado durante décadas, siguiendo el devenir de Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore); y sus trillizos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown).

New Amsterdam (tercera temporada)

La tercera temporada del equipo de médicos y enfermeras, llega a la pantalla de Star+ el 19 de enero de 2022. Veremos cómo Max y su equipo buscan recomponer el sistema de atención médica durante la pandemia global.

Breeders (segunda temporada)

En cuanto a las series de comedia, entre los estrenos más destacados para 2022 se encuentra Breeders. Volveremos a ver las dificultades que atraviesan Paul y Ally en su relación, junto con la compleja crianza de sus hijos, y los problemas económicos del día a día. Se estrenará el 5 de enero (un episodio nuevo por semana).

Estrenos originales de Latinoamérica para Star+

Insania (primera temporada)

Desde Brasil llega esta serie de Star+, donde veremos la historia de Paula, una oficial de policía científica que queda internada en una misteriosa clínica psiquiátrica tras una tragedia familiar.

Star+

Locura, suspenso y misterio son los principales elementos de esta nueva serie que se estrenará el 26 de enero.

Series y películas exclusivas de Star+

The Con (primera temporada)

The Con, es una docuserie que aborda los crímenes y estafas más insólitas. Cuenta las historias de personas engañadas con promesas que resultaron demasiado buenas para ser verdad. Desde engaños emocionales hasta estafas cibernéticas, esta serie llena de entrevistas, te mantendrá pegado a la pantalla, cuando haga su estreno el 5 de enero.

The Premise (primera temporada)

B.J. Novak, llega a Star+ para debatir sobre los temas de actualidad más polémicos. Cada episodio aborda temáticas como control de armas, identidad, justicia social, sexo, capitalismo, venganza, amor, fama, redes sociales.

Esta serie original será uno de los estrenos de enero en Star+, precisamente el 12 de ese mes.

El último duelo

El galardonado Ridley Scott se sumerge en la Francia del siglo XVI, para contar la historia de una mujer que está dispuesta a arriesgar su vida al servicio de la verdad.





Este film está basado en hechos reales y será protagonizada por Jodie Comer, Matt Damon y Adam Driver, y tiene como fecha de estreno el 19 de enero.

Hit Monkey (primera temporada)

Marvel

Entre los estrenos que Star+ realizará junto con Marvel, se encuentra la primera temporada de Hit Monkey. Esta serie animada de la casa de superhéroes cuenta la historia de un mono de nieve japonés, quien es poseído por el fantasma de un asesino estadounidense, y buscará venganza a través del inframundo de Tokio.

Esta original serie podrá verse en Star+ desde el 26 de enero.

The Office (serie completa)

Star+ tendrá en su catálogo toda la serie The Office, una de las comedias más galardonadas de los últimos tiempos. Se trata de los entretelones de la vida de un grupo de personas que trabajan en una empresa de suministro de papel.

La serie podrá verse desde el 26 de enero en la plataforma de Star+.

It’s Always Sunny in Philadelphia (serie completa)

Star+

Star+ tendrá en su catálogo de enero a la comedia más longeva de la televisión estadounidense. Esta historia se centra en cuatro amigos que poseen y operan un bar en el sur de Filadelfia y tratan de mantener el equilibrio de poder entre sus negocios y su amistad. Estará en la plataforma dependiente de Disney, desde el 12 de enero.

Estos son los estrenos de Star+, para comenzar enero del 2022 con las mejores producciones.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm