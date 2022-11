El Spotify Wrapped 2022 ya está aquí ¿Qué es y cómo verlo?

A punto de terminar el año, Spotify ha dado a conocer que ya puedes acceder a tu resumen de estos 12 meses a través del Spotify Wrapped 2022, y aquí te decimos cómo verlo y compartirlo.

Spotify ha dado a conocer el listado de canciones, artistas y podcast más reproducidos en esta plataforma en este 2022.

¿Qué es el Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped 2022 permitirá que los usuarios exploren sus listas de canciones, podcasts y géneros musicales más escuchados a lo largo del año. Además, podrán revisar la cantidad de minutos que reprodujeron contenido en el transcurso de los últimos meses.

Pasos para ver tu resumen Spotify Wrapped 2022

Antes que nada, asegúrate de tener la versión más reciente de la aplicación —8.7.78 o superior— de Spotify tanto en iOS como en Android.

Luego de esto accede a la app de Spotify en tu dispositivo móvil o en tu computadora de escritorio.

En el “home” de Spotify, verás un Banner de “Spotify Wrapped”, solo da clic y te llevará a conocerte las canciones que más reprodujiste.

Para luego darle “Compartir” y se desplegarán en Instagram, Facebook, TikTok o Twitter.

¿Quién es el artista más escuchado en Spotify en este 2022?

En la plataforma musical, por tercer año consecutivo, el reguetón y Bad Bunny se convirtió en el artista con más reproducciones a nivel mundial en el Spotify.

En segunda posición se encuentra Taylor Swift (quien es la artista femenina más escuchada del año), sus canciones son las que mayormente se comparten por redes sociales. El top 5 lo completan Drake, The Weeknd y BTS.

Spotify Artista más escuchado en Spotify en este 2022

Canciones más escuchadas en este 2022

Las canciones más escuchadas en el mundo durante este 2022:



“As It Was” - Harry Styles. “Heat Waves” - Glass Animals. “STAY” - The Kid LAROI (with Justin Bieber). “Me Porto Bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone. “Tití Me Preguntó” - Bad Bunny. “Cold Heart - PNAU Remix” - Elton John, Dua Lipa. “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” - Bizarrap, Quevedo. “Enemy” (with JID)” - Imagine Dragons. “Ojitos Lindos” - Bad Bunny, Bomba Estéreo.

10 “Running Up That Hill (A Deal With God)” - Kate Bush.



