Sidney Sweeney habla de ‘Euphoria’ y sus desnudos en la serie

‘Euphoria’ es una serie de Sam Levinson que se transmite por HBO y que está dando de qué hablar, ya que es una de las más vistas en esta plataforma de streaming, además de que Sidney Sweeney es uno de los rostros más destacados de la pantalla chica en los Estados Unidos en los últimos años, principalmente por su trabajo en las series ‘The Handmaid’s Tale’ y ‘The White Lotus’.

Sidney Sweeney y el estigma sobre las mujeres que se desnudan en la pantalla

A sus 25 años, Sidney Sweeney considera que su carrera pudo verse afectada luego de aparecer desnuda en distintas escenas de la serie ‘Euphoria’, donde interpreta a la sensible estudiante de secundaria Cassie, debido al estigma que, según ella, existe alrededor de los desnudos femeninos en la pantalla.

La joven actriz considera que su talento pasó desapercibido por los críticos, así lo reveló en entrevista con The Independent, donde Sweeney explicó: “Estoy muy orgullosa de mi trabajo en ‘Euphoria’. Creo que fue una gran actuación, pero nadie habla de ella porque me desnudé. Hago ‘The White Lotus’ y, de repente, los críticos prestan atención. La gente me adora. Dicen: ¿Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?’. Yo decía: ‘¿No viste eso en ‘Euphoria’?, ¿no lo viste en ‘The Handsmaid’s Tale’?”.

Ante esto, Sidney Sweeney aseguró que es importante reconocer que existe un estigma contra las actrices que se desnudan en la pantalla y destacó que dicha discriminación se hace notoria en cuanto a los actores masculinos: “Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios, pero cuando una chica lo hace, es completamente diferente”.

En este sentido, la actriz de 25 años agregó que algunos miembros de su familia sufrieron de acoso debido a su desnudo en la serie ‘Euphoria’, específicamente su hermano menor, a quien etiquetaron en escenas de Sweeney donde aparece totalmente desnuda.

“Fue lo más hiriente que se puede hacer. Lo que hago está completamente separado de mi familia. Mi personaje está completamente separado de mí. Es tan irrespetuoso y angustioso (…) no creo que haya un mecanismo para enfrentarlo, para ser sincera. Tan solo te acostumbras”, finalizó.

Respecto a las escenas de desnudo, Sidney Sweeney reveló que se sintió incómoda al realizar escenas sexuales o expuesta, pero señaló que Sam Levinson siempre fue muy considerado con su opinión y jamás la obligó a hacer algo que ella no quisiera, incluso tuvo la libertad de eliminar algunos desnudos de su personaje.

“Hay momentos en los que Cassie debía estar sin camiseta y yo le decía Sam: ‘No creo que eso sea necesario aquí’. Él decía: ‘Ok, no lo necesitamos’. Nunca sentí que Sam me presionada o que intentara meter una escena de desnudo en un programa de la HBO. Cuando no quise hacerlo, no me obligó”, aseveró.

La primera temporada de ‘Euphoria’ vio la luz por primera vez el 16 de junio de 2019 en HBO, y fue gracias a su gran acogida por parte del público que la compañía decidió renovar la serie para una segunda temporada, la cual tuvo su primera emisión el pasado 9 de enero de 2022. Su historia trata de una adolescente llamada Rue, adicta a las drogas y a su grupo de amigos, entre ellos, Cassie, papel interpretado por Sidney Sweeney.

