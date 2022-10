Bad Bunny generó esta inmensa cantidad de dinero, rompe otro récord

Benito Antonio Martínez Ocasio o mejor conocido como Bad Bunny, no se cansa de batir récords desde que lanzó su más reciente álbum Un Verano Sin Ti el 6 de mayo de 2022.

Recientemente se dio a conocer el último récord que rompió el artista puertorriqueño, el cual obtuvo la gira que más dinero ha generado a nivel mundial en tan solo sus primeros once conciertos de su nueva gira “World Hottest Tour”, donde ha vendido un total de 500,555 entradas al momento, sumando la cantidad 123.7 millones de dólares, lo que se traduce aproximadamente en 2 mil 470 millones de pesos.



Estos son otros récords que ha roto Bad Bunny

Desde el lanzamiento de Un Verano Sin Ti, Benito ha roto récords desde el día uno. En tan solo 24 horas pasó a ser el artista más escuchado a nivel global con 183 millones de reproducciones.

Para cuando se cumplió una semana desde el estreno del disco, se consagró como el álbum más reproducido en la historia de Spotify y se colocó como el número uno en la emblemática lista de Billboard Hot 200. También la 23 canciones de Un Vernao Sin Ti entraron en el Billboard Hot 100 de canciones.

Actualmente Bad Bunny sigue siendo tendencia en México ya que desde que salió su disco en mayo del presente año, sus canciones no bajan del Top 10 de México en Spotify. Al día de hoy cinco de 10 canciones de nuestro Top, son del puertorriqueño; Efecto en cuarto lugar, Me Porto Bonito en quinto, Titi Me Preguntó ocupa el sexto sitio, el séptimo lugar es de Neverita y por último está Ojitos Lindos en octavo.

Aunque por el momento solo hay 11 de sus canciones en el Top 50, lo más probable es que las canciones restantes, vuelvan a subir al Top ya que faltan dos meses para sus conciertos en Monterrey el 3 y 4 de diciembre en el Estadio BBVA para después volar a la Ciudad de México y dar sus últimos dos conciertos de su gira del 2022 en el Estadio Azteca el 9 y 10 de diciembre.

