Shakira, la verdadera reina de los eventos deportivos

La primera vez que Shakira se presentó en un evento deportivo fue en el 2006. Han pasado 18 años y la cantante colombiana sigue siendo una de las mejores artistas para el mundo del deporte y lo demostrará con su show en la Copa América 2024.

La Copa América 2024 será la octava presentación que tendrá Shakira en un evento deportivo de alto calibre. Si bien el futbol ha sido su especialidad, también se ha presentado en otros escenarios, incluyendo el Super Bowl de la NFL.

Shakira estará en la final de la Copa América 2024

Es oficial, la misma Shakira anunció en sus redes sociales que se presentará en el show del medio tiempo de la final de la Copa América 2024. Por si fuera poco, la cantante no dudó en demostrar a quién apoya en esta final, ya que su natal Colombia se medirá ante Argentina para decidir al nuevo monarca del continente.

Este domingo 14 de julio, Shakira hará historia y volverá a demostrar que, cuando se trata de aparecer en eventos deportivos, es la verdadera reina de la industria. Dejó un sello en el Mundial de 2010 y se ha mantenido en lo más alto hasta la fecha.

Shakira, Shakira 🎶



La estrella colombiana será la artista oficial de la Gran Final de la CONMEBOL Copa América USA 2024™️ 🌟



¡Prepárate para sentir la grandeza en un show que hará vibrar al continente! — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 9, 2024

Los eventos deportivos en donde se ha presentado Shakira

Mundial de Alemania 2006.

En aquel entonces, Shakira estuvo en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo de Alemania 2006. Cantó la canción de ‘Hips Don’t Lie’, en su versión de bamboo, junto a Wyclef Jean, rapero oriundo de Haití.

Mundial de Sudáfrica 2010.

Shakira es la artista que tiene, quizá, la canción más representativa en un mundial como lo es ‘ Waka Waka ’ para Sudáfrica 2010. Estuvo en la inauguración de la Copa del Mundo y también interpretó ‘La Lobra’ y ‘Hips Don’t Lie’.

NBA All Star 2010

Fue la primera vez que la colombiana se presentó en un evento diferente al futbol. En aquella ocasión estuvo en el juego de exhibición de basquetbol organizada por la NBA . Lució con sus canciones de ‘La Loba’ y ‘Give It Up To Me’.

Copa Mundial Femenil 2012

En el Mundial Femenino de Azerbaiyán, Shakira fue la artista principal de la ceremonia de clausura, en donde cantó sus éxitos ‘Waka Waka’ y ‘Loca’.

Mundial de Brasil 2014.

Con esta presentación ya era un hecho, Shakira se convirtió en la reina de los mundials y tuvo tres presentaciones seguidas. En Brasil 2014 estuvo en el partido de la final entre Alemania y Argentina, en donde cantó ‘La La La’.



Copa Davis 2019.

Para probar un deporte diferente, Shakira brilló en la Copa Davis del 2019, con sus canciones de ‘La Loba’, ‘La La La’ y una versión remix de ‘Tutu’ de Camilo.

Super Bowl 2020

La última gran presentación en eventos deportivos para Shakira fue el Super Bowl de 2020. Agregó un deporte más a su lista y fue la estrella del medio tiempo junto a Jennifer López, precisamente en el Hard Rock Stadium, en donde ahora se presentará en la final de la Copa América 2024 .

