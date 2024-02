VIDEO: Selena Gomez estrena su esperada canción “Love On”

Selena Gomez ha lanzado oficialmente su tan esperado sencillo Love On. La canción, producida por The Monsters & Strangerz e Isaiah Tejada, hizo su debut este jueves 22 de febrero, desafiando la norma de lanzamientos musicales que generalmente ocurren los viernes.

La talentosa artista, de 31 años, coescribió la cautivadora canción junto a Julia Michaels, Michael Pollack, Tejada, y Jordan K. Johnson y Stefan Johnson de The Monsters & Strangerz. Este lanzamiento marca el primer sencillo de Gomez en el 2024, sucediendo a Single Soon de 2023, una canción que celebra la independencia y fue producida por su actual novio, el músico Benny Blanco, estrella de Only Murders in the Building .

La espera por Love On creció cuando Selena compartió la elegante portada y la fecha de lanzamiento en su cuenta de Instagram la semana pasada. La publicación fue acompañada por el intrigante subtítulo:

Espera hasta que encienda mi amor

Además, Gomez también reveló un breve adelanto del video musical de la canción, que se estrenó simultáneamente con el sencillo el jueves. En el fragmento, se la ve abrazando a un cachorro mientras un grupo de parejas se besa a su alrededor, dejándola fuera de la mezcla romántica.

El video incluye una voz en off en francés que dice: “Qu’est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer. L’amour... L’amour tendre”, traducido como "¿Cómo te llamo? Te nombraré el amor... el tierno amor”. Este toque francés agrega un toque de misterio y romance a la narrativa visual de la canción.

