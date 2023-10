¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de Only Murders In The Building?

“ Only Murders In The Building ” ha mantenido a los espectadores en vilo con sus intrigantes tramas y personajes carismáticos. Recientemente, Hulu anunció la renovación de la serie para una cuarta temporada, tras el lanzamiento del episodio final de la tercera entrega.

La serie sigue a un peculiar grupo de creadores de podcasts: la joven artista Mabel Mora, interpretada por Selena Gomez , el ex director de Broadway Oliver Putnam, interpretado por Martin Short, y el actor de televisión fracasado Charles-Haden Savage, encarnado por Steve Martin. Juntos, investigan asesinatos misteriosos que ocurren en su lujoso edificio de apartamentos en Manhattan, el Arconia, y documentan sus investigaciones en un podcast.

La tercera temporada se centró en la investigación de la muerte del actor Ben Glenroy, interpretado por Paul Rudd, quien fallece en el escenario durante el regreso de Oliver a Broadway. El misterio se complica aún más cuando el cadáver de Ben cae en el ascensor junto con Mabel, Oliver y Charles, lo que lleva a una investigación llena de giros y sorpresas.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada?

Ahora, los seguidores de la serie están ansiosos por saber cuándo podrán disfrutar de la cuarta temporada de “Only Murders In The Building”. Si bien Hulu ha confirmado la renovación, la fecha de estreno se espera para el verano de 2024. Sin embargo, es importante tener en cuenta que factores como la reciente huelga de escritores de WGA y la huelga de actores de SAG-AFTRA podrían influir en la programación de lanzamiento. Aunque la huelga de guionistas ha finalizado tentativamente, es posible que meses de interrupción afecten el proceso de producción de la próxima temporada.

Los fanáticos en México pueden disfrutar de “Only Murders In The Building” a través de Star+.

