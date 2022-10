Esto se sabe de la posible “secuela” de “Malcolm el de en medio”

Una de las series televisivas más importantes en la historia y que marcó a toda una generación, Malcolm el de en medio, podría por estar regresar en los próximos meses, y aquí te decimos lo que se sabe.

La serie protagonizada por Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese), Christopher Masterson (Francis), Erik Per Sullivan (Dewey), Jane Kaczmarek (Lois) y Bryan Cranston (Hal), y compuesta por siete temporadas podría tener un posible reboot o secuela.

El protagonista de Malcolm el de en medio , Frankie Muniz, afirmó que el regreso de la serie es algo probable, pues reveló que Bryan Cranston podría estar trabajando en nuevos episodios.

En una reciente entrevista con Fox News Digital, el protagonista de la historia, reveló que Bryan Cranston está haciendo un esfuerzo por sacar adelante el proyecto sin fallar en el intento. Al parecer, el actor también estaría involucrado en el guión del reboot, con tal de crear algo que no decepcione a los fanáticos.

Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y ahora mismo está escribiendo un guion para hacer que todo siga su camino. Así que podría haber algo quizá. Yo me apunto al cien por ciento, pero ya veremos qué pasa -comentó Muniz.

Librado Herrera Perez Los planes para continuar con la historia de “Malcolm el de en medio” y de la familia Wilkerson podrían estar a punto de concretarse.

El actor reveló su relación con Malcolm el de en medio a lo largo de los años, debido a que no ha sido la ideal; sin embargo, aseguró que estos últimos tiempos ha podido apreciar la serie por lo que es, convirtiéndose incluso en un fan de las aventuras de la familia.

Cuando filmamos la serie todavía era un niño, hubo siete temporadas y 151 episodios. En realidad no la veía cuando se estaba transmitiendo. Pero ahora que ya la vi con mi esposa, nos echamos los 151 episodios, me di cuenta de que wow, eso estábamos haciendo -mencionó.

Desde el 2000 hasta el 2006 se transmitieron siete temporadas de la familia Wilkerson, y se convirtió en uno de los programas de televisión favorito de toda una generación y también un favorito de la crítica, recibiendo siete premios Emmy, un Grammy y varias nominaciones más.

No es la primera vez que se habla del regreso de Malcolm

Esta no es la primera vez que Frankie Muniz habla sobre traer de vuelta a Malcolm el de en medi, hace unos meses confirmó que podría rodarse la película de Malcolm in the Middle .

En diciembre de 2021, en Steve-O’s Wild Ride dijo que Cranston había comenzado a trabajar en un reboot y que todos estaban “a bordo excepto una persona”.

De la misma forma, Bryan Cranston se enteró de la pérdida de memoria de Frankie Muniz se conmovió y comentó que no permitiría que olvidara una de las etapas donde fue la estrella; “Ese será mi trabajo, recordarle la vida tan plena que tuvo con Malcolm”.

