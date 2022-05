Reseña sin spoilers de ‘Dr. Strange en el Multiverso de la Locura’

En Marvel Studios saben que tienen la fórmula exacta para crear las expectativas perfectas alrededor de sus estrenos y ‘Dr. Strange en el Multiverso de la Locura’ es otro ejemplo de esto, pues entre teorías, posibles apariciones y el hecho de que su universo esté ligado casi en su totalidad a otras series, personajes y películas, hacen que la publicidad alrededor de sus estrenos se genere casi sola y por parte de los fans, que en su afán de tratar de adivinar qué es lo que veremos en pantalla solo crea más incógnitas, que obviamente se disipan al ver la entrega final y en adn40 ya la vimos, por eso aquí te dejamos esta reseña SIN SPOILES de tan esperada película.

Empecemos por apuntar que al igual que la primera película del Hechicero Supremo, ‘Dr. Strange en el Multiverso de la Locura’ te atrapa visualmente, y es que desde la primera escena la dinámica en los efectos se vuelven un auténtico gancho, sin contar que es ahí donde llega la primera de muchas incógnitas que te mantienen interesado en el desarrollo de la película.

Ya habíamos visto y notado que Dr. Strange se perfilaba para tener un peso específico en el Universo Cinematográfico de Marvel y sobre todo en la fase 4 donde desde ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’ como en ‘Spiderman: No Way Home’ el personaje empezó a tomar un rol relevante en cuanto a la cercanía con otros Vengadores e incluso apareciendo como un mentor para algunos, y es que alguien tenía que tomar el lugar de Tony Stark/Robert Downey Jr. en la franquicia y Benedict Cumberbatch acepta el reto y parece empezar a llenar con creces esos zapatos.

Las puertas del Multiverso están por abrirse. ¿Están listos para entrar? 🔥😱#DoctorStrange en el Multiverso de la Locura, estreno MAÑANA. ¡Solo en cines! pic.twitter.com/xLFaJgIXbS — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) May 4, 2022

La actuación de Cumberbatch nos muestra a un Dr. Strange más empático que en sus apariciones anteriores y que ha alcanzado cierta dosis de madurez y de buen juicio además de empezar a aceptar este perfil de guía de nuevos personajes.

Suspenso y algo de terror

La película te atrapa con el tipo de guion que en los estudios dirigidos por Kevin Feige les encantan y es que Marvel sabe que no hay que rebuscar los lenguajes en este tipo de películas sino más bien dejar que la historia fluya con uno que otro guiño de comedia, pero también es relevante que en esta entrega Marvel Studios explora un género que tal vez no teníamos pensado que podría añadir en sus películas y es que en ‘Dr. Strange en el Multiverso de la Locura’ hay escenas que te harán brincar de la butaca y no precisamente por algún cameo o una referencia a otros personajes, sino por las constantes porciones de terror clásico que muestran durante el largometraje.





Mención aparte para las sorpresas, y es que las hay y muchas, empezando porque apenas a los 10 min de película tu reacción será “no puede ser” y de ahí no pararás de sorprenderte hasta el final, pero además cabe destacar la fantástica actuación de Elizabeth Olsen en su papel de Wanda Maximoff o más como Scarlett Witch, simplemente lleva su personaje a otro nivel y lo explota a su máximo potencial como uno de los seres más poderosos del universo de Marvel en los cómics y ahora en la pantalla.

La película fluye de forma natural y nada tediosa durante los 126 minutos que tiene de duración, pero algo que sí debes saber y que te podemos decir, es que si tienes oportunidad veas o busques referencias de las series de Disney+ de WandaVision y What If? porque tienen bastante que ver con esta película y te ayudará a entender más sobre ella.

Banda sonora

La música de ‘Dr. Strange en el Multiverso de la Locura’ corre a cargo de Danny Elfman y como sabemos su sello es único e inigualable, pues hay que recordar que este compositor fue el encargado de darle el tema icónico al Batman de Tim Burton o la maravillosa musicalización de ‘El Extraño Mundo de Jack’ y por si fuera poco es quien se encargó de poner la música a ‘Avengers: Age Of Ultron’.

Así que ya lo sabes ‘Dr. Strange en el Multiverso de la Locura’ tiene muchos elementos para que vayas a verla y nos cuentes cuáles son tus reacciones porque a nosotros nos gustó y bastante.



adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

hcj