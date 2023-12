Keanu Reeves suplicó por este papel, pero le fue negado

Keanu Reeves es uno de los actores más famosos actualmente gracias a la saga de John Wick , pero desde antes el actor logró tener gran atención de Hollywood por sus papeles en Speed (1994), Le llaman Bodhi (1991) y estaba a punto de estrenarse Matrix. Todo esto sucedía en 1999, pero a pesar de la atención de los medios Reeves tenía sus ojos en un solo papel, papel que le fue negado rotundamente.

Fue en una entrevista para la australiana Rip It Up hace ya casi 25 años, donde Keanu Reeves reveló que se había presentado para participar en una de las trilogías más importantes de la historia del cine, pero no fue aceptado, a pesar de usar todas sus habilidades para convencer al director, no pudo obtener el papel que tanto deseó.

La cinta en la cual Keanu Reeves deseaba participar era El Señor de los Anillos, trilogía basada en la novela de J.R.R. Tolkien y dirigida por Peter Jackson. Reeves deseaba interpretar al poderoso guerrero Aragorn, rey de los humanos y que fue interpretado por Viggo Mortensen.

El duro intento de Keanu Reeves para ser Aragorn

Durante la entrevista , Keanu Reeves reveló que tenía muchas ganas de participar en la saga de El Señor de los Anillos. El actor comentó que tenía a todo su equipo trabajando para poder obtener el papel, asegurando que había personal llamando a Peter Jackson tratando de convencerlo para tomar a Reeves.

Tengo a gente haciendo llamadas ahora. Espero que [Jackson] piense que soy adecuado para el papel. Soy el hombre que buscan. Aquí estoy

A pesar del esfuerzo de todo su equipo, todos sabemos cómo terminó la historia, Jackson eligió a Viggo Mortensen. La elección del director fue algo difícil para Keanu Reeves, pues a pesar de tener sagas exitosas en su currículum, tuvo que soportar ver cómo la trilogía obtenía halagos de la crítica y obtenía 30 nominaciones en los premios Oscar y 17 victorias.

A pesar de esto, Keanu Reeves logró sobreponerse y ahora es uno de los actores más buscados por parte de Hollywood para que continúe haciendo grandes papeles. Ahora mismo El Señor de los Anillos ha llegado a recaudar 4 mil millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en una de las sagas más importantes del cine.

