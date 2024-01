¿Quién es el nuevo novio de Dua Lipa?

Dua Lipa ha vuelto a estar en el centro de atención no solo por su música, sino también por su vida amorosa. Según fuentes, la artista ha encontrado el amor en los brazos del actor británico Callum Turner.

El romance salió a la luz cuando ambos fueron avistados compartiendo risas y bailes en una fiesta posterior al estreno de Masters of The Air en Los Ángeles, donde Turner actualmente deslumbra con su participación. Este encuentro dio pie a las especulaciones sobre su relación, las cuales fueron confirmadas por una fuente cercana a la pareja que reveló a Page Six :

Es nuevo, pero están enamorados el uno del otro

A pesar de encontrarse en las etapas iniciales de su relación, la seriedad del vínculo es evidente, ya que Dua Lipa no dudó en mostrar su apoyo al actor asistiendo al gran evento de estreno de su programa. La fuente anónima también añadió:

Ella estuvo en el estreno para apoyarlo

¿Quién es Callum Turner?

Callum Turner, conocido por su participación en la tan esperada serie de guerra Masters of The Air, producida por Tom Hanks y Steven Spielberg , no es ajeno a los reflectores de Hollywood. Además de la serie, Turner también protagoniza la última película de George Clooney, The Boys in the Boat. Su experiencia actoral incluye participaciones en dos entregas de la serie Animales Fantásticos.

El actor británico ha estado vinculado sentimentalmente anteriormente con la actriz Vanessa Kirby, quien interpretó a la princesa Margarita en The Crown. Sin embargo, su relación llegó a su fin, según informes, debido a las crecientes demandas de sus crecientes carreras en la actuación.

Por otro lado, Dua Lipa, quien previamente estuvo en una relación con el hermano de Gigi y Bella Hadid, Anwar Hadid, desde 2019 hasta 2021, ha mantenido su vida amorosa en la mira del público. También se la ha vinculado con figuras como Jack Harlow y Trevor Noah en el pasado.

