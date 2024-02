¿Quién es Adan Banuelos, el novio mexicano de Bella Hadid?

Bella Hadid, es una famosa modelo, que ha dado de qué hablar después de publicar una serie de fotos en su cuenta de Instagram en la cual recordaba su cumpleaños 27; lo que llamó la atención es que la en las algunas fotografías se le puede observar junto a un hombre con el cual comparte un aparente beso; el hombre se llama Adan Banuelos, y es el novio mexicano de la modelo.

Previo a las imágenes compartidas por la Bella, algunos medios estadounidenses informaron que la modelo y Adán Banuelos fueron vistos disfrutando de un romántico paseo en Forth Worth, Texas, donde vive el jinete mexicano y tiene su negocio relacionado con la preparación de caballos de competencia. Una pasión que comparte con Bella Hadid y que parece fue el motivante para comenzar una relación.

¿Quién es el novio mexicano de Bella Hadid?

A pesar de que Adan Banuelos ha ganado la atención de los medios estadounidenses , es poco lo que se sabe sobre el méxico-estadounidense, debido a su profesión alejada de los reflectores y su preferencia por mantener un perfil bajo. Adán es conocido en el mundo ecuestre, pero no es una celebridad como la expareja de Bella, el reconocido artista The Weeknd; aunque esto no lo ha limitado para ganarse el corazón de la modelo.

Adan Banuelos es un jinete de origen mexico-estadounidense de 35 años que nació en Fort Worth, Texas. Su papá es Acensión Banuelos, el primer mexicano-estadounidense en ser incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Caballos de Corte. Adán siguió los pasos de su padre, y en 2017 fue incluido en el Salón de la Fama de la NCHA como uno de los miembros más jóvenes de la historia.

Es posible encontrar al novio mexicano de Bella Hadid en Instagram, en donde comparte para sus 32 mil seguidores todo su trabajo dentro del mundo de la equitación. Aunque se desconoce cómo fue que Adan y Hadid se conocieron, es sabido que la modelo es amante de los caballos desde muy pequeña, esto pudo haber influido en cómo pudieron iniciar su relación.

