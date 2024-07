Adiós, ‘hechicera': Shannen Doherty, actriz de ‘Beverly Hills 90210', murió a los 53 años

Esta mañana se dio a conocer que Shannen Doherty, actriz estadounidense famosa por su papel de la estudiante “Brenda Walsh” en la exitosa serie de televisión “Beverly Hills, 90210", falleció a los 53 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Con pena en el corazón confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha contra la enfermedad. La devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz -dijo Leslie Sloane, agente de Doherty a la revista People.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

De acuerdo con la revista de espectáculos, la artista “hace unos meses inició los procesos para dejar todo en orden” ante su inminente partida: “Decidió vender y regalar sus pertenencias y no le dejó ninguna carga a su madre Rose Elizabeth, quien recibió el dinero recaudado para que lo disfrute y tenga una mejor calidad de vida”.

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 2015, revelando que estaba en tratamiento con quimioterapia, radioterapia, también se realizó una mastectomía (extirpación de seno): “Definitivamente tengo días en los que me pregunto, '¿Por qué a mí?’ Pero luego pienso, '¿Por qué no a mí? ¿Quién más? ¿Quién más además de mí merece esto?’ Ninguno de nosotros lo merece”, declaró a People.

En 2017, después de un período de remisión, informó que su cáncer había regresado y alcanzado la etapa 4: “Es un trago amargo de aceptar”, dijo en Good Morning America. En 2023 le extirparon un tumor cerebral e indicó que el cáncer se le había extendido a los huesos.

En enero de 2024, en su podcast Let’s Be Clear, dijo que cuando falleciera deseaba ser incinerada y que sus cenizas fueran mezcladas con las de su perro y su padre: “Quiero que mi funeral sea como una celebración de amor (...) No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘Gracias a Dios, esa perra ya está muerta’”, compartió.

También reveló que tenía una lista de las personas que no quería que asistieran a su despedida: “Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí", dijo entonces. “No los quiero allí porque sus razones para presentarse no son necesariamente las mejores”, explicó.

¿Quién fue Shannen Doherty, la actriz de “Beverly Hills 90210" que falleció?

Doherty nació en Memphis, Tennessee, el 12 de abril de 1971 y comenzó a actuar de niña. A los 11 años interpretó a “Jenny Wilder” en la última temporada del clásico televisivo “Little House on the Prairie”.

La intérprete actuó en series de los 80 como “Escuela de jóvenes asesinos” (1988), pero dio su gran salto a la fama en la década de los 90, con el papel de la adolescente “Brenda Walsh”.

Llegó a “Hechiceras” en 1998, donde interpretó a la mayor de tres hermanas que descubren que eran brujas. Doherty estuvo casada tres veces, la última con el fotógrafo Kurt Iswarienko. Le pidió el divorcio en 2023.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.