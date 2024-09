Embarazo ectópico, la razón por la que María Becerra perdió a su bebé

Por medio de sus redes sociaes, la cantante argentina, María Becerra , anunció que perdió su primer bebé, luego de atravesar por un embarazo ectópico.

En una corta, pero detallada publicación, la intérprete de Ojalá dio a conocer que semanas atrás se encontraba viviendo su primer embarazo junto a su pareja, el también cantante J Rei; sin embargo, inesperadamente tuvo que ser hospitalizada para ser intervenida por el problema que se presentó.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico. Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de muchoa amor -redactó la cantante en su cuenta de Instagram.

¿Cuáles son los síntomas de embarazo ectópico que relató María Becerra?

Asimsimo, en la publicación en redes, la nena de Argentina redactó que los síntomas del embarazo ectópico se presentaron de manera inesperada. De acuerdo a lo que relató, presentó fuertes dolores en el abdomen y hemorragia.

Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de termina el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia -continuó explicando.

Conviene recordar que la cantante se encontraba en ensayos de su gira, debido a que acualmente está presentándose en diferentes países con su nuevo espectáculo. Tan solo, semanas atrás, visitó México para cantar en el festival Heras.

Finalmente, la cantante explicó que el embarazo era un proyecto que tenía con su pareja, por lo que no descartan en un futuro próximo volver a intentar procrear un hijo; no obstante, pidió no estar levantando falsos rumores.

¿Qué es un embarazo ectópico y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo al portal Mayo Clinic , los embarazo ectópicos o también conocidos como embarazos tubáticos se producen con mayor frecuencia en las trompas de Falopio, principalmente, aunque también se presentan en los ovaios, la cavidad abdominal o en la parte inferior del útero.

Además, se explica que en un embarazo de estas características, el óvulo se une a un lugar fuera del útero. Estos son los síntomas que se pueden presentar:

Sangrado vaginal

Dolor pélvico

En caso de que la sangre se filtre por una de las trompas de Falopio, entonces podrá presentarse constantes urgencias de hacer del baño.

Es importante mencionar que los embarazo ectópicos no pueden seguir con normalidad, puesto que el óvilo fecundado no puede sobrevivir debido al aumento del tejido, lo cual provoca sangrado y podría poner en riesgo la vida de la mujer.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.