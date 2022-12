Pinocho de Guillermo del Toro recibe 3 nominaciones al Globo de Oro

No lleva ni un mes de haber sido lanzada a todo el mundo, y la película Pinocho de Guillermo del Toro ya está posicionó como uno de los mejores filmes animados de todo el año, pues ahora se reveló que recibió tres nominaciones a los premios Globo de Oro.

Fue a través de las redes sociales de la película Pinocho, que se dio a conocer que el filme animado del director mexicano recibió la nominación a las siguientes categorías:

· Mejor película animada

· Mejor banda sonora original

· Mejor canción original

Y es que pese a que esta película de Guillermo del Toro no fue proyectada en las cadenas de cine más grandes de México, el filme sí se posicionó como lo más visto de Netflix en el mes logrando elogios de varios personajes del mundo cinematográfico.

Este anuncio se comenzó a hacer tendencia en México poco tiempo después de que se revelara que Pinocho de Guillermo del Toro está en el número 1 del top ten de Netflix a nivel mundial, lo cual sugiere una gran aceptación por parte de los usuarios del cineasta mexicano.

¿Contra qué otras películas compite Pinocho de Guillermo del Toro?

La película de Pinocho de Guillermo del Toro estará compitiendo contra cuatro entregas cinematográficas más para saber si se gana o no un globo de oro. Estos filmes se muestran a continuación.

Pinocho de Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

Mejor película animada

· Pinocho de Guillermo del Toro

· Inu-Oh

· Marcel the Shell with Shoes On

· El gato con botas: El último deseo

· Red

Mejor canción original

· Carolina - La chica salvaje

· Ciao Papa - Pinocho de Guillermo del Toro - Música: Alexandre Desplat, letras: Roeban Katz y Guillermo del Toro

· Hold My Hand - Top Gun: Maverick

· Lift Me Up - Pantera Negra: Wakanda por siempre

· Naatu Naatu - RRR -MM Keeravani

Mejor banda sonora

· Alexandre Desplat, Pinocho de Guillermo del Toro

· John Williams, Los Fabelman

· Justin Hurwitz, Babylon

· Hildur Guðnadóttir, Women Talking

· Carter Burwell, Almas en pena de Inisherin

