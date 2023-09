Metric vuelve a México: estos son los precios y las fechas para sus conciertos

La banda canadiense de rock alternativo Metric regresará a México para ofrecer dos conciertos para finales de este año. Los shows forman parte de la gira mundial que celebra el vigésimo aniversario de su álbum debut ‘Old World Underground, Where Are You Now?’ y el lanzamiento de su noveno disco de estudio ‘Formentera II’.

Metric traerá hasta tierras mexicanas lo mejor de su producción discográfica de 2003, con canciones como ‘Hustle Rose', ‘IOU’ y algunos de las más reciente y populares como ‘Black Sheep’ y ‘Help I’m Alive'.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde se presentará Metric en México?

La banda conformada por Emily Haines, James Shaw, Joshua Winstead y Joules Scott-Key se presentará el domingo 21 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y el lunes 22 de noviembre en el Showcenter Complex de Monterrey, Nuevo León. Ambas ciudades podrán disfrutar de otros éxitos de la banda como ‘Youth Without Youth’ y ‘Now or Never Now'.

Lee también: Con video, Keane da pistas de que vendrá a la Ciudad de México

Metric en México: ¿cuándo empieza la preventa y venta general?

Los boletos para los conciertos de Metric en México estarán disponibles en preventa y venta general en las siguientes fechas y horarios.

- Para el concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX

La preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC se realizará los días 13 y 14 de septiembre a partir de las 11:00 am, con opción a 3, 5 y 10 meses sin intereses.

La venta general comenzará el 15 de septiembre a las 11:00 am. Los boletos se podrán adquirir a través del sistema Ticketmaster o en las taquillas del recinto.

- Para el concierto en el Showcenter Complex de Monterrey

La preventa iniciará el 7 de septiembre a las 10:00 am para usuarios de la aplicación Superboletos y a las

La venta general arrancará el 8 de septiembre a las 10:00 am. Los boletos se podrán comprar a través del sitio web o la app de Superboletos, así como en puntos de venta autorizados.

Lee también: Depeche Mode en México: canciones para quienes están conociendo recién a la agrupación

¿Cuánto cuestan los boletos de Metric en México?

El precio de los boletos aún no se ha dado a conocer, pero se espera que sea anunciado pronto a través de los sistemas de venta. Mantente al pendiente de las redes sociales de Metric y no te pierdas la oportunidad de verlos en vivo y celebrar con ellos dos décadas de música.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.