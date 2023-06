Al parecer, algunos rumores y predicciones de los internautas eran ciertas, pues hace unos minutos se confirmó quiénes son los artistas y bandas que se presentarán en el Corona Capital 2023 .

Está de más mencionar que esta treceava edición tenía altas expectativas sobre su cartel, pues el año pasado el festival reunió a artistas icónicos como My Chemical Romance, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Miley Cyrus, entre otros.

Aunque la primera edición (2010) se enfocó en artistas nacionales, a partir de 2012 se comenzó a incluir exponentes de habla inglesa, de tal forma que el Corona Capital se convirtió en la fusión de bandas mexicanas, latinoamericanas y de renombre mundial.

Cartel oficial del Festival Corona Capital 2023

¡Al fin! Estos son las bandas y artistas que se presentarán en el CC2023, un festival de rock y música alternativa que con cada edición logra reunir a miles de fans. El evento es organizado por Grupo CIE y se realizará el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México (CDMX).

Cartel oficial del Corona Capital 2023.

#CoronaCapital está de vuelta 🏙️

Este es nuestro line-up 2023#PreventaCitibanamex: 9 DE JUNIO, 2:00 PM. pic.twitter.com/rGJ8bVo6oJ — Corona Capital (@CoronaCapital) June 5, 2023

Especulaciones Corona Capital 2023

Como en ocasiones previas, la euforia y emoción se apoderó de miles de fans de los conciertos y melómanos, quienes desde temprano comenzaron a navegar en redes sociales a fin de encontrar filtraciones del cartel. Sin embargo, lo que más predominó fueron los memes de la espera.

Algunos de los rumores más fuertes apuntaban a bandas como Blur y Pulp, aunque también estaban New Order, The Cure y Florence And The Machien.

Preventa del Corona Capital 2023

Son muchas las personas que han comenzado a compartir el cartel del Corona Capital y es que su variedad de artistas parece haber conquistado a más de una generación. Todos los interesados podrán adquirir sus boletos en preventa, misma que iniciará a las 14:00 horas este viernes 9 de junio. ¡Recuerda que solo aplicará para tarjeta citibanamex y las compras podrán adquirirse hasta a 3 meses sin intereses!

