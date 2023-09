El revelador documental sobre extraterrestres que deja más dudas que certezas y está en Netflix

En el pasado mes de julio, David Grosch, un exoficial del Ejército de los Estados Unidos, dejó al mundo perplejo al afirmar que el gobierno de su país oculta restos de OVNIs y seres “no humanos”. Esto encendió las alarmas en la comunidad conspirativa, generando preguntas sobre la posible llegada de extraterrestres a la Tierra. Estas incógnitas y muchas más son las que aborda la miniserie documental “OVNIs: Proyectos de alto secreto desclasificados”, que está disponible en Netflix desde el año 2021. La serie se sumerge en la idea de que el contacto entre humanos y seres extraterrestres podría estar más cerca de lo que la mayoría imagina.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Ya viste ‘Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados’? 👀 pic.twitter.com/SplHc7Us2A — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 14, 2022

A lo largo de seis episodios, con una duración promedio de 45 minutos cada uno, el documental ofrece una mirada intrigante a diversos aspectos relacionados con los OVNIs y su impacto en la historia y la cultura. Entre los temas que se exploran se encuentran el misterioso “Proyecto Libro Azul”, los supuestos encubrimientos gubernamentales, el enigmático “Código Aurora”, los secretos soviéticos y numerosas pruebas hipotéticas.

Los episodios se sumergen en diferentes aspectos de los avistamientos de OVNIs y los esfuerzos por parte del gobierno de Estados Unidos y otros países para investigar y ocultar estos fenómenos. Desde la Guerra Fría hasta la actualidad, la serie documental analiza testimonios, archivos desclasificados y teorías conspirativas en un intento por arrojar luz sobre el fenómeno OVNI.

¿De qué tratan los episodios?

El primer episodio se adentra en el misterioso “Proyecto Libro Azul”, que durante la Guerra Fría se dedicó a recopilar y analizar observaciones de OVNIs. El segundo episodio, titulado “El Encubrimiento de la Casa Blanca”, plantea preguntas sobre la existencia de una organización secreta llamada MJ-12, que supuestamente involucraba a un expresidente estadounidense.

El tercer episodio aborda las afirmaciones de Phillip J. Corso sobre la posesión por parte del ejército de al menos una nave extraterrestre estrellada. El cuarto episodio se centra en los testimonios de testigos de OVNIs , mientras que el quinto explora la relación entre OVNIs y la Unión Soviética. El sexto y último episodio narra un incidente en la ciudad africana de Ruwa, donde un vehículo desconocido aterrizó en una escuela y sus ocupantes se comunicaron telepáticamente con los niños.

Si este tema te interesa, puedes explorar otros documentales en streaming, como “Unacknowledged: An Exposé of the Greatest Secret in Human History” en Prime Video y “Misterios sin Resolver” en Netflix, entre otros.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.