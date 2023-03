¿Dónde ver las películas ganadoras de los Oscar 2023?

Durante la edición 95° de los Premios Oscar 2023 fuimos testigos de cómo ‘Everything Everywhere All At Once’ se convirtió en la primera película de ciencia ficción en ganar el galardón y se llevó el mayor número de trofeos en la noche de gala por su originalidad y actuación, por lo que si quieres saber por dónde ver esta sorprendente creación, así como las demás películas ganadoras, aquí te lo decimos.

‘Everything Everywhere All At Once’: Dónde verla

La extrañeza de la película que aborda el tema de los multiversos se llevó el Oscar 2023 en la categoría de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz. Aquellos que no la han visto pueden hacerlo por Amazon Prime Video. ¡Sin duda una buena opción para ver con tu familia o amigos!

‘Pinocho’ de Guillermo del Toro

El cineasta Guillermo del Toro puso en alto el nombre de México al ganar el Oscar 2023 en la categoría de Mejor Película Animada con ‘Pinocho’. Y lo tiene bien merecido, ya que la película se sale de los estándares habituales y aborda el tema de la muerte. Esta fascinante película se puede disfrutar por Netflix.

‘Black Panther: Wakanda Forever’

‘Black Panther: Wakanda Forever’ se convirtió en la ganadora del Oscar 2023 en Vestuario. Aunque en un momento se pensó que la historia del mundo Wakanda ya no continuaría tras el fallecimiento del actor principal Chad wick Boseman, la historia dio un giro completo luego de que fuera protagonizada por Letitia Wright. La película la puedes ver por Disney +.

‘The Whale’

The Whale’ significó el regreso de Brendan Fraser al escenario, después de una larga batalla contra la depresión y problemas personales. Su vuelta en el papel de una persona con obesidad extrema cautivó tanto a los espectadores y críticos que ganó en la categoría a Mejor Actor. Además, se llevó el galardón en la categoría a Mejor Maquillaje y Peluquería. En estos momento la película únicamente se puede ver en el cine. Se espera que muy pronto llegue a las plataformas de streaming.

“All Quiet on the Western Front”

El filme de “All Quiet on the Western Front” fue también una de las más premiadas durante la 95° de los Oscar 2023. Ganó en las categorías de Mejor Película Extranjera, Mejor Score, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción. La película la encuentras en la plataforma de Netflix.

‘Women Talking’

‘Women Talking’ se llevó a casa el Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado. La historia desgarradora sobre violaciones a un grupo de mujeres se puede ver actualmente en las salas de cine.

‘Navalny’

‘Navalny’ ganó el galardón a Mejor Documental. Aborda la historia de Alexéi Navalny, líder opositor de Vladímir Putin, quien se encuentra recluido. El filme lo puedes ver por HBO Max.

¿Qué otras películas ganaron un Oscar 2023?



‘The Elephant Whisperers’- Mejor Corto Documental: Netflix

‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse’- Mejor Corto Animado: Apple TV+.

‘RRR’- Mejor Canción Original: Netflix

‘Top Gun: Maverick’- Mejor Sonido: Paramount+.

