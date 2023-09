5 curiosidades que no sabías sobre Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo se ha convertido en una de las artistas más escuchadas en Spotify, con solo 20 años, la famosa tiene más de 10 canciones en el Top 50 de la plataforma de música en streaming, esto con fecha revisada al 11 de septiembre de 2023, y a nivel global, en artistas, ocupa la posición número 23, con más de 59 millones 672 mil 714 oyentes mensuales.

Pese a lo popular que puede ser su nombre en América Latina, Olivia Isabel Rodrigo, como se le conoce por su nombre completo, nació un 20 de febrero de 2003 en California, Estados Unidos , pero es de ascendencia filipina y alemana-irlandesa por sus padres, un dato que no muchas personas saben sobre ella.

Aunque ese no es el único dato curioso de Olivia Rodrigo; por ejemplo, ella también se ha convertido en la artista más joven en debutar en la posición número 1 del Billboard Hot 100, gracias a “Vampire”, y entrar a la misma lista con otros 2 éxitos como “Drivers license” y “Good 4 u”, señaló Spotify en su sitio.

5 datos curiosos de Olivia Rodrigo que no conocías

Actriz, cantante y compositora

A través de la página web de Disney Latino, se reveló que Olivia Rodrigo es actriz, participando en varias de las producciones del canal, así como cantante y compositora, de hecho, ella escribió “All I Want”, de High School Musical : The Series: The Musical, además, con Joshua Basset compuso “Just for a Moment”.



Aprendió a cantar a los 4 años

Desde los 4 años, Olivia Rodrigo comenzó a tomar lecciones de canto, aunque no fue sino hasta algunos años más tarde que le tomó el gustó a actuar, y eso gracias al impulso que le dio su entonces profesor de artes.



La ciudad donde más escuchan a Olivia Rodrigo

Según datos de Spotify , Yakarta en Indonesia es la ciudad que más escucha a Olivia Rodrigo, ahí tiene alrededor de un millón 465 mil 235 oyentes, a esta le sigue Londres con 962 mil 959, y después Sydney en Australia con 727 mil 391 oyentes, y finalmente está Los Ángeles, en Estados Unidos con 651 mil 109.

¿Cuánto mide Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo mide 165 cm, según datos de Disney , y según la página Body Size, con datos actualizados a este 2023, la famosa pesa 50 kilos.



¿Cuántos seguidores tiene en México?

Según datos de Spotify, la Ciudad de México es la quinta metrópoli que más escucha a Olivia Rodrigo en la plataforma, según sus datos, la cantante tiene 648 mil 944 oyentes mensuales, y eso solo en la CDMX.

