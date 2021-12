Los 10 roles icónicos de Betty White que han marcado su carrera en Hollywood

La carrera de Betty White en Hollywood comenzó en los años cuarenta, cuando protagonizó el cortometraje Tiempo de matar. Actualmente esta artista tiene el récord sobre la carrera televisiva más larga de actrices donde sin duda ha interpretado roles icónicos que han marcado a más de una generación.

La actriz cuenta con varios premios a lo largo de su carrera que incluyen un Grammy, tres American Comedy Awards y tres Screen Actors Guild Awards; sin más preámbulos aquí te compartimos algunos de los roles icónicos que Betty White ha interpretado:

Sue Ann Nivens - El show de Mary Tyler Moore (1970 - 1977)

Sin duda este es uno de los roles icónicos de Betty White; aunque el papel inicial era el de una esposa y ama de casa perfecta, la actriz le dio otro giro sarcástico y muy competitivo.

Ann Douglas - The Bold and the Beautiful (2006 - 2009)

Se trata de una telenovela estadounidense de romance y suspenso que emitió 8 mil episodios donde Betty White apareció solo en algunos episodios.





Delores Bickerman - Lake Placid (1999)

Esta es una de las pocas películas de terror en las que participó la actriz. Es la antagonista principal y se encargó de cuidar a los cocodrilos del Lago Negro.

Shirley Wallace - Quizás esta vez (1995 - 1996)

Para esta serie, Betty White protagonizó el papel principal, sin embargo sólo se transmitió una temporada de 18 episodios en ABC.

Bitey White - Toy Story 4 (2019)

Le da la voz a un tigre de peluche, uno de los viejos juguetes de Bonnie que está escondido en el armario.

Dr. Beth Mayer - Bones (2015 -2017)

Si bien tampoco apareció en muchos episodios, su personaje fue inolvidable. Beth Mayer era una antropóloga forense que estuvo casada seis veces.



Elka Ostrovsky - Hot in Cleveland (2010 -2015)

Esta serie duró cinco años en TV Land antes de ser cancelada en 2015. Era una comedia donde Betty White interpretó a una anciana jovial y graciosa.

Catherine Piper - The Practice (2005 - 2008)

Exitosa serie de comedia y drama que ganó varios premios; como siempre, la actuación de esta actriz fue conmovedora, sincera y absolutamente divertida; asumió el rol de una fanática religiosa.

Bea Sigurdson - That ‘70s Show (2002 - 2003)

Fue y sigue siendo una de las series que los fanáticos de televisión nunca olvidarán; su papel parecía el de una mujer agradable y dulce pero en el fondo era grosera y muy franca, sobre todo con Kitty su hija.

Rose Nylund - The Golden Girls (1985 - 1992)

Fue un show largo y exitoso que para muchos de sus fans, es el papel más icónico de Betty White, porque con esta interpretación adquirió reconocimiento internacional, ganadora de Emmy y candidata para Globos de Oro.

Estas son tan solo algunos de los roles icónicos que Betty White ha interpretado y por lo que se ha convertido en la actriz más longeva del mundo, al grado de contar un récord Guinness como la actriz con la carrera más larga.

