Muse regresa a México ¿cuándo será la venta los boletos?

Muse prepara todo para su gran regreso a los escenarios mexicanos con su nueva gira “Will Of The People Word Tour”. La banda británica conoce bien nuestro país, ya que su primera aparición fue en el 2010 y ya están familiarizados con el Palacio de los Deportes y el Foro Sol.

Fue a través de Twitter que Muse lanzó una indirecta a su público mexicano, para después oficializar su gira por nuestro país.

¿Cuándo y dónde se presentará Muse en México?

La banda llegará a principios del próximo año 2023 y será en enero cuando pisen el territorio azteca para presentarse en tres sedes diferentes las cuales son:



El 18 de enero en Monterrey, Nuevo León en el Estadio Banorte.

El 20 de enero en Guadalajara, Jalisco en la Arena VFG.

El 22 de enero en Ciudad de México en el Foro Sol.

¿Cuándo saldrán los boletos para los conciertos?

Te recomendamos estar al pendiente porque la venta de boletos está a la vuelta de la esquina, ya que saldrán en preventa el 11 de octubre a las 11 de la mañana y la venta general será el 15 de octubre a las 11 de la mañana de la próxima semana.

Aun no se sabe con certeza cuánto costarán los boletos de los conciertos.

The #WillOfThePeople World Tour comes to Mexico January 2023 🇲🇽

Pre-sale opens Tuesday, 11th October 11am local, and general on-sale begins Saturday, October 15th 11am local.https://t.co/MzwrA7Vw13 pic.twitter.com/WfSnlhqeqW — muse (@muse) October 7, 2022

Así fue la última vez que se presentó Muse en México

Fue el 2 de octubre del año 2019, cuando presentaron su más reciente gira que fue “The Simulation Theory World Tour” frente a un Foro Sol al cual acudieron alrededor de 51 mil fanáticos de Muse.





Muse vendrá a México a promocionar su más reciente álbum “Will of the people” lanzado el 26 de agosto de este año. El disco contiene diez temas entre ellos Verona, Euphoría y Liberation.

El álbum fue grabado en Londres y en Los Ángeles y “You Make Me Feel Like It´s Halloween”, fue presentado como su más reciente sencillo.

Aquí te dejamos la canción para que la conozcas y puedas cantarla con ellos en 2023.

