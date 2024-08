Netflix le dará la bienvenida a The First Slam Dunk, los campeónes de basketball

El anime sigue llegando a montones a Netflix y ahora es turno de “The First Slam Dunk”, los campeones del basketball, que lucharán por ser catalogados como los mejores, sin importar los retos de la actualidad para poder sobresalir en esta disciplina. De esta manera la plataforma de streaming sigue expandiéndose en los contenidos de animación japonesa, que han sido un gran éxito en Latinoamérica.

¿Cuándo es el estreno de The First Slam Dunk en Netflix?

A través de sus redes sociales, Netflix Latinoamérica informó que “The First Slam Dunk” se estrenará el próximo domingo 25 de agosto. La película estará dirigido por el creador del manga Takehiko Inoue y promete ser una de las mejores en la plataforma, ya que se trata del séptimo filme más exitoso en Japón.

¿De qué trata The First Slam Dunk?

La película se centrará en la vida de Hanamichi Sakuragi y el equipo de Shohoku que deberán enfrentar un nuevo desafío, el competir contra los campeones de baloncesto de preparatoria de la escuela Sannoh y demostrar que ellos son los mejores. Sin embargo estos formidables rivales no dejarán que esto pase tan fácilmente.

Hanamichi Sakuragi es un joven estudiante muy impaciente de la preparatoria Shohoku que se enamora de su compañera de clase Harujo Akagi, quien es la hermana menor del capitán del equipo de basketball. En su intento por impresionarla decide unirse a las estrellas de la disciplina, pero se da cuenta que no es bueno para este deporte. No obstante, esto no es impedimento para que se rinda.

¿Qué tanto tuvo este estreno que llegará a Netflix?

La película, producida por Toei Animation , se estrenó en Japón el 2 de diciembre de 2022 y rompió récords de audiencia. Recaudó 279 millones en taquilla, manteniéndose varias semanas en el primer lugar de las taquillas.

