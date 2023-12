One Piece anuncia una nueva versión de parte de Netflix

Desde 1999, One Piece se ha ganado el corazón de miles de fanáticos del anime gracias a la increíble historia de Luffy y sus nakamas (amigos). Además, Eiichirō Oda autor del manga se ha convertido en uno de los mangakas más famosos de Japón, gracias al anime que ha alcanzado más de 1,113 episodios emitidos hasta la fecha.

Recientemente en 2024 se cumplirán 25 años del lanzamiento del anime One Piece, una obra titánica que sigue la historia de Luffy , Sanji, Zoro, Nami, Usopp, Jinbe, Robin y Franky, quienes siguen en la búsqueda de uno del tesoro pirata. A través de un anuncio de la Jump Festa 2024 se mostró ‘The One Piece’, la nueva adaptación del que muchos consideran el mejor anime a la fecha.

¿Será esta la noticia del año?

Viene un remake de One Piece, realizado por Netflix y estudio Wit. 🤯 pic.twitter.com/tYncMyiC5J — PaniniMangaMx (@PaniniMangaMx) December 17, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De qué tratará el anime ‘The One Piece’?

One Piece ha tenido múltiples adaptaciones, abarcando desde un capítulo piloto hasta la serie Live Action de Netflix, sin embargo, a más de 24 años los primeros episodios del anime comienzan a verse un poco viejos, pero los jóvenes que continúan viendo la obra los llaman clásicos y el anime, que se emite actualmente, está a cargo del estudio de animación Toei Animation .

Sin embargo, para el reinicio de la historia de Wit Studio será el que tendrá la nueva batuta en la nueva adaptación del anime y Netflix será el encargado de emitir los capítulos en su plataforma de streaming. Al parecer los fans verán adaptado el primer arco del anime ‘Romance Dawn’ y promete emocionar a los fans.

Aún se desconoce la fecha de lanzamiento del nuevo anime de One Piece, pero por se sabe que el anime será lanzado en algún punto del 2024. Cabe resaltar que Wit Studio ha estado detrás de animes como Spy x Family, Vinland Saga, Attack On Titan, entre muchos otros, por lo que se espera un gran trabajo para ‘The One Piece.

Nakamas, prepárense para esta aventura. ‘The One Piece’, la leyenda que comenzó hace 25 años viene con un remake producido por Wit Studio. 🏴🏴‍🔥 pic.twitter.com/DavEZkt1Pg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 17, 2023

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.