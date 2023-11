“Los franceses no se gustan ni a sí mismos": Ridley Scott responde a críticas sobre su película Napoleón

El director Ridley Scott se enfrenta a críticas por su reciente película, Napoleón , protagonizada por Joaquin Phoenix. Mientras la cinta ha sido elogiada por la crítica británica, las opiniones de la prensa francesa han sido menos favorables, acusando al filme de no ajustarse a los hechos históricos y de mostrar una perspectiva más “pro-británica” que “pro-francesa”.

Mientras que medios británicos como The Guardian , The Times y Empire han otorgado altas calificaciones a la película, la prensa francesa no ha sido tan indulgente. Le Figaro la describió humorísticamente como “Barbie y Ken bajo el Imperio”, y el GQ francés señaló la torpeza al representar a soldados franceses en 1793 gritando “Vive La France” con acento estadounidense. Incluso un biógrafo de Napoleón, Patrice Gueniffey, la calificó como “muy antifrancesa y muy probritánica”.

En respuesta, Ridley Scott restó importancia a estas críticas, señalando a la BBC que “los franceses ni siquiera se gustan a sí mismos” y defendiendo la aceptación positiva de la película por parte de la audiencia parisina a la que se la presentó.

La película presenta una interpretación visualmente impactante de la historia de Napoleón, incluyendo escenas épicas de batalla como la de Austerlitz en 1805, donde el ejército ruso es atraído hacia un lago helado antes de enfrentarse a los cañones. Scott, conocido por su habilidad visual, compartió detalles sobre la producción, revelando que utilizó locaciones fuera de Londres y técnicas digitales para lograr efectos visuales impresionantes.

A pesar de las críticas, el director británico ha mantenido su enfoque creativo, incluso admitiendo que tomó libertades históricas, como mostrar a Napoleón bombardeando las pirámides de Egipto para representar rápidamente la conquista del país.

El factor dolor de trasero

En cuanto a la duración de la película, Scott explicó su preferencia por no superar las tres horas, mencionando el “factor dolor de trasero” que se produce alrededor de las dos horas. Aunque se ha informado sobre un montaje final más extenso para Apple TV+ , el director se mantiene en silencio al respecto.

La película marca la reunión de Ridley Scott y Joaquin Phoenix , quienes trabajaron juntos por última vez en Gladiator hace 23 años. Phoenix, elogiando la dedicación de Scott, recordó que inicialmente el estudio no lo quería para el papel, pero el director luchó por él, creando una experiencia cinematográfica extraordinaria. Napoleón se estrenará en cines el 24 de noviembre.

