Murió Olivia Newton-John; actriz que interpretó a Sandy en ‘Vaselina’

La icónica actriz de los 80´s Olivia Newton-John falleció este lunes 8 de agosto a los 73 años de edad, informaron sus familiares.

La actriz, cantante y bailarina australiana es recordada mundialmente por haber interpretado a Sandy en Vaselina, una de las películas más emblemáticas del cine contemporáneo y que ha trascendido generaciones enteras.

Fue a través de sus redes sociales, que el esposo de Olivia Newton-John, John Easterling, publicó el mensaje donde dieron a conocer que “falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”.

“Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación se haga en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org)”, publicó.

A Olivia Newton-John le sobreviven su esposo John Easterling, su hija Chloe Lattanzi; su hermana Sarah Newton-John y su hermano Toby Newton-John.

¿Quién era Olivia Newton-John?

Como cantante lanzó su primer disco ‘If Not For You’ en 1971- Lanzó del que se desprendieron tres sencillos y crear su segundo álbum con ‘Let Me Be There’, donde destacó la balada country “Take Me Home Country Roads”.

Fue representante de Reino Unido en el Festival Eurovisión de 1974, en el que quedó en cuarto lugar. Su álbum ‘If You Love Me, Let Me Know’ estuvo en el primer lugar de Billboard.

A mitad de los 70s crese ganó el gusto de los estadounidenses y en 1975 comenzó a vivir en el Estados Unidos, para volverse famosa como cantante pop y country.





Ganó cuatro premios Grammy.

Y fue la actriz de la famosa cinta Grease (Vaselina) con John Travolta.

Realizó múltiples participaciones con otros artistas, incluida la aclamada banda ELO en los 80’s.

Tras dos décadas de éxito estuvo en banca rota en 1992, recuperándose gracias a películas de televisión y publicidad. Se volvió portavoz y activista en la lucha contra el cáncer.

Venció al cáncer en tres ocasiones y perdió a su hermana a causa de esa enfermedad.

