Fallece a los 100 años Glynis Johns, actriz de ‘Mary Poppins’

La actriz inglesa Glynis Johns, reconocida por su icónico papel como la loca madre sufragista Sra. Banks en la película clásica Mary Poppins , falleció el jueves a la edad de 100 años en un hogar de vida asistida en Los Ángeles, según confirmó su manager Mitch Clem.

Nacida en Pretoria, Sudáfrica, Johns dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento a lo largo de su carrera, que abarcó más de ocho décadas. Su versatilidad la llevó desde el teatro hasta la pantalla grande, destacando en roles tanto en producciones inglesas como estadounidenses.

La carrera de Glynis Johns

Glynis Johns recibió elogios tanto en Broadway como en Hollywood. Ganó un Tony por su destacada interpretación como Desiree Armfeldt en la producción original de A Little Night Music de Stephen Sondheim. Su inolvidable actuación incluyó la presentación de la canción Send in the Clowns, escrita especialmente para ella por Sondheim.

A nivel cinematográfico, Johns fue nominada al Oscar por su papel secundario en The Sundowners de 1960, donde compartió pantalla con Robert Mitchum y Deborah Kerr en una conmovedora historia ambientada en la campiña australiana.

A pesar de su extensa carrera, Glynis Johns es especialmente recordada por su papel en Mary Poppins. Aunque inicialmente pensó que había sido elegida para interpretar a la niñera mágica , fue sorprendida al descubrir que encarnaría a la Sra. Banks, la madre sufragista del filme.

La actriz, conocida por su voz distintiva y su personalidad alegre, continuó cautivando al público a lo largo de los años con participaciones en películas estadounidenses como The Ref y While You Were Sleeping, así como en la comedia de 1999 Superstar.

Glynis Johns también dejó su huella en la televisión estadounidense con apariciones en series como Batman y Cheers. Su última aparición en Broadway fue en 1989-90 en The Circle, compartiendo escenario con Stewart Granger y Rex Harrison.

Además de su destacada carrera, Johns, hija del actor Mervyn Johns, también vivió una vida personal marcada por cuatro matrimonios y divorcios. Le sobrevive su hijo, Gareth, fruto de su matrimonio con Anthony Forwood.

