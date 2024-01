Tristeza absoluta: fallece David Gail, actor de ‘Beverly Hills’, a los 58 años

La exitosa serie ‘Beverly Hills’, logró tener un gran impacto televisivo en la década de los años noventa y se mantuvo vigente durante 10 temporadas. Esto fue gracias al increíble reparto donde se encontraba el actor David Gail, quien por desgracia falleció recientemente a la edad de 58 años.

Además de su participación en ‘90210’ como ‘Stuart Carson’, David Gail también tuvo la oportunidad de salir en películas como ‘Some Girl’, Bending All the Rules’ y ‘Thow Came Back’, logrando así que su popularidad se mantuviera durante varios años hasta el día de su muerte.

Fue este fin de semana cuando se dio a conocer esta triste noticia. Su hermana Katie Colmenares fue la responsable de que sus fanáticos supieran lo ocurrido a través de las redes sociales . Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento repentino.

Siempre mi compañero, siempre fuiste mi mejor amigo. Listo para enfrentar cualquier cosa. Los osos no serán los mismos, pero te abrazaré tan fuerte todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, te extraño cada segundo de cada día. -Escribió en su cuenta de Instagram Katie Colmenares

Así fueron los inicios de David Gail en la actuación

Originario de Tampa, Florida , David Gail siempre tuvo el sueño de ser actor. Desde muy chico empezó a demostrar sus dotes y su gran persistencia lo llevó a formar parte del elenco de ‘Beverly Hills 90210’ junto a Tori Spelling, Luke Perry, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering y Shannen Doherty.

Asimismo, Variety reconoció el gran trabajo que realizó el actor a lo largo de su vida, donde también pudo brillar en la serie ‘Port Charles’ en 1999. Había mucha incertidumbre sobre si lograría llenar el hueco que dejó Michael Dietz, pero a pesar de las dudas, consiguió la aceptación de los televidentes a lo largo de los 216 capítulos como el reconocido Dr. Joe Scalon.

