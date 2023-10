Así luce la actriz que interpretó a ‘Yésica Beltrán’ en ‘Sin senos no hay paraíso’ a 15 años de su estreno

La serie colombiana ‘Sin senos no hay paraíso’ se convirtió en una de las grandes producciones de culto de la televisión en el país cafetero. Este éxito se debe a su trama y a sus complejos personajes, dentro de los que destaca la bella Yésica Beltrán, quien fue interpretada por María Fernanda Yepes, en la primera encarnación del personaje.

Yésica Beltrán conocida como ‘La Diabla’ en la trama de ‘Sin senos no hay paraíso’, donde era la encargada de elegir a las chicas que iban a complacer a los grandes capos colombianos, terminó convirtiéndose en una villana entrañable y seguramente no tienes ni idea de cómo luce a 15 años del estreno de esta serie de culto para toda Latinoamérica.

Yésica Beltrán su pase de acceso a la fama

Desde su interpretación inolvidable como la seductora y ambiciosa ‘Yésica Beltrán’ en la exitosa serie “Sin senos no hay paraíso”, la talentosa actriz colombiana María Fernanda Yepes ha demostrado ser mucho más que un rostro bonito en la pantalla. Con una carrera que ha abarcado teatro, cine y televisión, Yepes se ha establecido como una de las actrices más versátiles y respetadas de la industria del entretenimiento latinoamericano.

María Fernanda Yepes, cuyo amor por las artes escénicas se originó en su infancia, encontró en el teatro una vía para profundizar en su oficio como actriz. A lo largo de los años, ha participado en diversas producciones teatrales que le han permitido desplegar su talento y conectar de manera íntima con el público. Sus interpretaciones como Yésica Beltrán la han consolidado su posición como una de las grandes exponentes del teatro en Latinoamérica .

Así luce María Fernanda Yepes a 15 años del estreno de ‘Sin senos no hay paraíso’

Con una carrera que continúa en ascenso, María Fernanda Yepes se encuentra en un momento crucial de su trayectoria . Su habilidad para emocionar y cautivar al público, combinada con su dedicación y versatilidad como actriz, la colocan en una posición privilegiada para enfrentar nuevos desafíos y seguir dejando huella en el mundo del entretenimiento.

Aunque a 15 años del estreno de ‘Sin senos no hay paraíso’ luce muy diferente a Yésica Beltrán, no hay momento en que sus fans no le reconozcan por la calle como la malvada ‘Diabla’ de la serie colombiana de culto que ya cuenta con varias adaptaciones para la televisión de todo el continente.

Además de su éxito en el mundo del entretenimiento, María Fernanda Yepes ha incursionado en proyectos benéficos y sociales que reflejan su compromiso con causas importantes. Su participación en campañas que promueven la igualdad de género y la educación ha destacado su papel como una figura influyente y consciente en la sociedad.

