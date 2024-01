Así luce la actriz que interpretó a la ‘oficial Anne Lewis’ ‘en ‘RoboCop’ a 36 años del estreno

La primer película de ‘RoboCop’ se estrenó hace 36 años (1987), un año bastante complicado para encajar en el mundo del cine , ya que directamente entró a competir con otros filmes como ‘007: Alta tensión’, ‘Depredador’, ‘Atracción fatal’ y ‘Arma letal’. Sin embargo, las actuaciones de Peter Welter como el ‘oficial Alex J.’ y Nancy Allen siendo la ‘oficial Anne Lewis’, marcaron la diferencia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fue tan grande el recibimiento que tuvo la película por su historia original que sacaron una segunda (1990) y tercera parte (1993). Asimismo, además del personaje principal, la coprotagonista consiguió un gran cariño del público, pues luego de despedirse de la ‘oficial Anne Lewis’, Nancy Allen participó en un sinfín de cortometrajes.

Su última aparición en las pantallas fue en el 2023, cuando participó en la miniserie transmitida por Amazon Prime ‘RoboDoc: The Creation of RoboCop’. En ella se dieron a conocer varios detalles de cómo se creó la trilogía y además los actores contaron algunas anécdotas que sus fanáticos quizás no conocían.

¿Cómo luce Nancy Allen a 36 años de interpretar a la ‘oficial Anne Lewis’ en ‘RoboCop’?

Aunque la actuación la ha dejado un poco de lado, la nacida en el Bronx, Nueva York se mantiene activa en sus redes sociales, pues le gusta mostrarles a sus fanáticos cómo es su estilo de vida ahora que tiene 73 años y que realizó ya una larga carrera como actriz en los Estados Unidos.

A pesar estuvo casada en 3 ocasiones (Brian De Palma 1979-1983, Craig Shoemaker 1992-1993 y Randy Bailey 1998-2007), Nancy Allen le ha vuelto a sonreír de nuevo al amor, pues tiene una nueva pareja con la que pasa momentos increíbles y que presume constantemente en su cuenta de Instagram.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.