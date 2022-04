¿Cuándo es la MET Gala 2022? Te contamos.

La noche más esperada en el mundo de la moda está próximo a llegar, se trata de la MET Gala 2022, por lo que el Museo Metropolitano de Nueva York alista se alista pra recibir todo el glamour; te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Qué es la Met Gala?

La MET Gala es un importante evento al que asisten las principales figuras del mundo de la moda y el entretenimiento y está dedicada a la recaudación de fondos a beneficio del Costume institute del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, fenómeno mundial y cultural.

¿Cuándo es la Met Gala 2022?

La MET gala, el evento en el que la moda y el arte se reúnen, se ha llevado a cabo el primer lunes de mayo y luego de una pausa por la COVID-19, se retomará este próximo lunes 2 de mayo de 2022.

¿Quiénes son los anfitriones de la MET Gala?

Los anfitriones de esta edición de MET Gala serán las actrices Regina King, Blake Lively y su pareja Ryan Reynolds en compañía del compositor Lin-Manuel Miranda, mientras que el diseñador Tom Ford, el empresario Adam Mosseri y la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, seguirán como los co-presidentes honorarios.

En la MET Gala 2022 se inaugurará In America: An anthology of fashion la cual define la temática de la gala; estará abierta al público desde el 7 de mayo hasta el 5 de septiembre de este 2022.

Además, se informó que el MET tiene el propósito de rechazar una “visión monolítica” de la historia de la moda para que haya diversidad en la lista de nombres de los diseñadores estadounidenses.

Vamos a centrarnos en buenos diseñadores que no eran nombres conocidos, que han sido eliminados de la historia de la moda, ignorados o simplemente olvidados explicó el director del Costume del Met, Andrew Bolton.

ldb