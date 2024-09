Top 5 de canciones de Gustavo Cerati que nunca morirán: Un Homenaje en su aniversario luctuoso

Un día como hoy, pero hace 10 años falleció Gustavo Cerati , músico y estrella del rock argentino; sin embargo, su legado sigue intacto y es por lo que recordamos sus mejores canciones en solitario, así como con Soda Stereo.

La muerte del artista cimbró no sólo a la nación sudamericana, sino a todo aquel que escuchó su música, tanto así que ha recibido homenajes por personajes como Luis Alberto Spinetta, Shakira , Bono, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Maná, por mencionar algunos.

Gustavo Cerati, ícono del rock latinoamericano

Cerati fue más que un músico, también se desempeñó como multinstrumentista, compositor y productor discográfico, especialmente para la escena del conocido rock latinoamericano .

De acuerdo con sus propias palabras, su arte estuvo inspirado en bandas británicas como The Beatles y The Police, por lo que desde su juventud integró agrupaciones; no obstante, en 1982 fundó Soda Stereo y saltó a la fama.

Pese a su conocido lega musical, también trascendió internacionalmente porque se volvió un ícono de la moda, incluso se definía como un hombre perfeccionista en su estilo.

Top 5 de las canciones más icónicas de Gustavo Cerati

Con base en lo que publicó la revista Rolling Stone, estas son las cinco mejores canciones de Cerati:



Puente: Canción del álbum Bocanada y la primera canción que sacó en solita tras dejar la agrupación que lo llevaría a la fama. Lago en el cielo: Inscrita en el disco Ahí Vamos. Crimen: También del disco Ahí Vamos. Adiós: Perteneciente también en el disco Ahí Vamos, es una de las canciones más populares del artista argentino. Av. Alcorta: La canción se encuentra en el disco Amor amarillo y relata su vida en la cordillera, además de sus días entre Buenos Aires y Santagio de Chile.

El legado de Gustavo Cerati: un artista que trascendió generaciones

El legado del artista argentino es inegable, tanto que sigue siendo considerado uno de los músicos que impulsó el rock argentino y, hasta la fecha, sus canciones (tanto en solitario como en agrupación) siguen acompañando a las personas en su día a día.

