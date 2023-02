Luis Miguel Tour 2023: Polémicas, groserías, todo sobre el regreso de “El Sol”

Luis Miguel anunció su Tour 2023 que marca su regreso a los escenarios, después de polémicas y momentos incómodos en los que desairó a sus fans en México, quienes no han podido verlo desde su último espectáculo en 2018.

“El Sol de México”, una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, aparecerá nuevamente en escena, tras varios años en lo que incluso ha enfrentado demandas por falta de pago.

La gira fue anuncia en una imagen que publicó Luis Miguel, por lo que todavía se desconocen los detalles sobre la fecha en la que se se llevarían a cabo los conciertos, como tampoco las ciudades en las que se presentaría este 2023.

El intérprete nacido en Puerto Rico dio a conocer en días pasados que ha protagonizado 226 shows históricos entre 1991 y 2018; sin embargo, sus últimos conciertos no dejaron contento a muchos de sus fans.

Luis Miguel molesta a sus fans por retrasos y desplantes

Aunque Luis Miguel se presentó de forma magistral en 2018 al ofrecer 31 conciertos en el Auditorio Nacional, muchos de sus fanáticos se quejaron y salieron muy molestos de los conciertos.

“El Sol de México” se mantuvo en el escenario desde el 2 de octubre hasta el 29 de noviembre del 2018 y entre las quejas que se dieron a conocer que salía muy tarde a cantar y que constantemente salía de escena cada dejando a todos esperando.

“Hay mucha gente nueva en esta producción, y no quiere decir, no es que no sean muy inteligentes, lo que pasa es que hay que acostumbrarse a los niveles, para que ustedes puedan oír mejor. No es por nada, yo por mí que me vuelen la cabeza, pero quiero que ustedes oigan bien”, dijo.

Además también trascendió que en uno de los shows, el artista realizó gestos obscenos sobre el escenario, por lo que notaron que estaba molesto.