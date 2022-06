¡Prepárate! Estos son los estrenos de Netflix para julio

El verano es una de las épocas donde llegan los mejores estrenos en el cine, y en Netflix no fue la excepción, ya que en julio estrenará series esperadas desde hace meses como Stranger Things 4: Volumen 3, Control Z: Temporada 3 y Resident Evil.

Para julio ptambién llegarán las películas La teoría del todo, Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida y Los ilusionistas: Nada es lo que parece, entre otros títulos que seguro te mantendrán en el asiento.

Yo en enero: El 2022 sí será mi año

Yo ahora: pic.twitter.com/hJTbJQ11Za — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 23, 2022

¿Cuáles son los estrenos de series en Netflix para julio?

Stranger Things 4: Volumen 3 (1/7/2022)

Divididos por la distancia, pero siempre resueltos, los amigos afrontan un futuro aterrador. Pero es solo el comienzo. El comienzo del final.

Control Z: Temporada 3 (6/7/2022)





Después de la muerte de Susana, el grupo hace un pacto para mantener el secreto. Quince meses después, @todostussecretos se reactiva y amenaza con quitarles su brillante y reluciente futuro.

¿Quién será el nuevo hacker? 🤔 ¿Quién se llevó a Susana? 🤔 ¡Tengo tantas preguntas luego de ver este tráiler! Control Z temporada 3 llega el 6 de julio a Netflix. pic.twitter.com/1P1NJXdbJb — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 22, 2022

Boo, Bitch (8/7/2022)

Dos amigas quieren hacerse notar en la escuela. Pero una se convierte en fantasma y tendrá que vivir la mejor versión de la vida... mientras pueda.

La noche más larga (8/7/2022)

Un grupo de hombres armados cortan las comunicaciones de una prisión psiquiátrica para capturar a un asesino en serie. Seis episodios. Una noche.

Sintonía: Temporada 3 (13/7/2022)

Mientras Doni se preocupa por el precio de la fama, Rita considera una nueva carrera y Nando reflexiona sobre el camino elegido. Hay mucho en juego.

Woo, una abogada extraordinaria (13/7/2022)

Woo Young‑woo, una mujer en el espectro autista tan brillante como excéntrica, enfrenta desafíos al ingresar a un despacho de abogados.

Resident Evil (14/7/2022)

A tres décadas del descubrimiento del Virus T, un nuevo brote revela los secretos de la Corporación Umbrella. Basada en la saga de videojuegos.

Deseos VIP (15/7/2022)

A través de una exclusiva agencia de citas para gente adinerada, una mujer divorciada planea su venganza contra la intrigante amante de su exmarido.

Un lugar para soñar: Temporada 4 (20/7/2022)

Mientras Mel vive su nueva realidad, el pasado de Jack amenaza su futuro, y aparecen nuevas caras que causan revuelos en Virgin River.

Alquimia de almas (23/7/2022)

Una poderosa hechicera en el cuerpo de una mujer ciega se topa con un hombre de una familia prestigiosa, que busca su ayuda para cambiar su destino.

De chatarras a carrazos: Temporada 4 (27/7/2022)

Mientras Shawn aviva el negocio del taller, Mark y el resto del equipo trabajan en una variedad de proyectos, como un excepcional Lincoln Zephyr.

Rebelde: Temporada 2 (27/7/2022)

La serie para jóvenes adultos llena de drama regresa para otra temporada con la nueva generación de rebeldes, con Azul Guaita y Sergio Mayer Mori.

Remodelaciones de ensueño: Temporada 3 (27/7/2022)

Syd y Shea le dan la bienvenida a la nueva McGee y cumplen los deseos de sus clientes: un oasis donde teletrabajar hasta un cuarto para catar vino.

Desparejado (29/7/2022)

Cuando su novio de los últimos 17 años se muda abruptamente, un agente de bienes raíces afronta el prospecto de volver a empezar como soltero cuarentón.

No estoy preparado para lo que viene. 😱 Stranger Things Vol. 2 llega el 1 de julio. pic.twitter.com/9Fk5ifH84x — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 21, 2022

¿Cuáles son los estrenos de películas en Netflix para julio?

La teoría del todo (1/7/2022)

A medida que gana reconocimiento en el mundo de la física, Stephen Hawking va perdiendo la lucha contra la ELA, que lo obliga a depender de su esposa.

Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida (1/7/2022)

La aventurera Lara Croft viaja a un templo subterráneo, donde encuentra una esfera que guarda un mapa con la ubicación de la mítica caja de Pandora.

Hola, adiós y todo lo que pasó (6/7/2022)

Clare y Aidan deciden separarse antes de ir a la universidad, sin arrepentimientos. Pero un último adiós podría ofrecerles una oportunidad en el amor.

Malnazidos (11/7/2022)

Durante la guerra civil española, un grupo de enemigos acérrimos luchan juntos contra un ejército de zombis carnívoros creados en un experimento nazi.

Mirreyes contra Godínez (13/7/2022)

Para salvar a su empresa de la bancarrota, un grupo de oficinistas enfrenta a los malcriados hijos del dueño que se hacen cargo del negocio familiar.

Persuasión (15/7/2022)

Hace 8 años, la convencieron para que no se casara con un joven de origen humilde. Hoy, Anne Elliot se reencuentra con él. ¿Tendrá otra oportunidad?

Demasiado grande para cuentos de hadas (18/7/2022)

Un jugador de videojuegos quiere competir en un torneo, pero la enfermedad de su madre y una tía excéntrica lo obligan a reconsiderar sus prioridades.

Live is Life (18/7/2022)

Cinco chicos que afrontan las realidades de la vida adulta se unen para una última aventura: conseguir una flor mágica que hará sus sueños realidad.

El Hombre Gris (22/7/2022)

Cuando un agente de la CIA descubre secretos de la agencia, se enfrenta a un sociópata que lo busca por el mundo y que le puso precio a su cabeza.

Los ilusionistas: Nada es lo que parece (26/7/2022)

Un grupo de ilusionistas roba un banco como parte del espectáculo. El público queda maravillado, pero el FBI no entiende cómo incriminar la magia.

Corazones malheridos (29/7/2022)

A pesar de sus diferencias, una aspirante a cantautora (Sofia Carson) y un infante de la Marina (Nicholas Galitzine) se enamoran perdidamente.

¿Cuáles son los estrenos de documentales en Netflix para julio?

La niña de la foto (6/7/2022)

Una mujer que aparece casi muerta en la ruta deja atrás a un hijo, a un hombre que dice ser su marido... y un misterio que parece una pesadilla.

Cómo cambiar tu mente (12/7/2022)

El escritor Michael Pollan presenta esta docuserie que explora la historia y los usos de drogas psicodélicas como el LSD, la psilocibina y el MDMA.

El asesino de mi hija (12/7/2022)

Tras luchar durante décadas para llevar al asesino de su hija ante la justicia, un padre toma medidas extremas. Un documental sobre crímenes reales.

D. B. Cooper: ¿Dónde estás? (13/7/2022)

En 1971, un criminal se lanza desde un avión con una bolsa de dinero y desaparece sin rastro. Décadas después, su identidad sigue siendo un misterio.

Shimon Peres: El nobel que no dejó de soñar (13/7/2022)

La mayoría va tras el poder. Él buscaba paz. La influencia e integridad de Shimon Peres fueron fundamentales en la fundación y preservación de Israel.

Street Food: EE. UU. (26/7/2022)

Esta temporada de «Street Food» se enfoca en cocineros, expertos en barbacoa, taqueros, loncheros y héroes culinarios estadounidenses.

El hombre más odiado de internet (27/7/2022)

Esta nueva serie documental relata la cruzada de una madre contra el despiadado dueño de un sitio web de pornografía.

¿Cuáles son los estrenos para niños en Netflix para julio?

Thomas & Friends: Trenes a todo vapor (8/7/2022)

Thomas y sus amigos entregan partes de cohetes y pelotas de playa, y se divierten en un circuito de obstáculos y una búsqueda del tesoro.

Monstruo del mar (8/7/2022)

Una polizona que se cuela en el barco de un legendario cazador de monstruos inicia un viaje épico por mares inexplorados.

Viajes Maestros Pokémon: Parte 3 (8/7/2022)

Goh desarrolla sus habilidades, y Ash aumenta de nivel en cada batalla para convertirse en el mejor entrenador de la Serie Mundial de Coronación.

Kung Fu Panda: El guerrero dragón (14/7/2022)

El legendario guerrero Po hace equipo con una caballera inglesa en una misión para rescatar armas mágicas, restablecer su reputación ¡y salvar al mundo!

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (18/7/2022)

Una joven poni hace nuevos amigos en su misión para que la magia vuelva a su mundo en esta versión para cantar de «My Little Pony: Nueva generación».

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read (18/7/2022)

Sigue a los amigos Bip, Bup, Bing, Bang y Bo en tres volúmenes de pequeñas lecciones de lectura con una banda sonora repleta de canciones pegadizas.

Jurassic World: Campamento Cretácico - Temporada 5 (21/7/2022)

La serie animada para toda la familia ambientada en el mundo de la exitosa franquicia jurásica regresa a paso firme con una nueva temporada.

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 2 (25/7/2022)

Esta colorida serie ambientada en una fantástica casa de muñecas con mundos encantadores e irresistibles personajes gatunos vuelve con otra temporada.

¿Fin de semana de maratón?

¡Por supuesto! Y más si es con estás 5 pelis que están recién estrenadas. ✨✨ pic.twitter.com/Sjq9Liuplf — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 17, 2022

¿Cuáles son los estrenos de anime en Netflix para julio?

Mi tío es de otro mundo (4/7/2022)

Después de diecisiete años en coma, el tío de Takafumi despierta de repente hablando un idioma irreconocible y con poderes mágicos.

Vinland Saga (7/7/2022)

En busca de venganza, el joven Thorfinn se une a la banda de mercenarios del asesino de su padre Askeladd, quien urde un plan político.

One Piece: Nuevos Episodios (22/7/2022)

Con sus amigos en manos del Gobierno Mundial, los piratas de Sombrero de Paja preparan el ataque definitivo a los militares en la isla de Enies Lobby.

Detective Conan: La hora del té de Cero (29/7/2022)

Un detective que también es agente de seguridad pública y miembro de una organización sombría hace malabares con sus tres identidades.

