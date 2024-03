Si te gustó The Sandman hay buenas noticias; Netflix anuncia fecha del estreno de su spin off

The Sandman fue una producción que llegó al catálogo de Netflix y rápidamente consiguió la atención del público en general; la serie constó de 11 episodios dentro de una sola temporada, tras el final, gran parte de los fanáticos mostraron interés en saber más sobre este gran universo. Esto llevó a la creación de una nueva producción que contará una nueva historia.

Una nueva serie spin off dentro del universo The Sandman llegaría al catálogo de Netflix. La producción lleva por título, Los detectives muertos. Serie que se encontraría basada en otra obra de Nail Gaiman, y buscaría dar un poco de contexto sobre otros personajes del universo mientras llega la segunda temporada de The Sandman, y podemos ver el regreso de Morfeo.

En este día llega a Netflix Los detectives muertos

La nueva se basa en los cómics homónimos de DC. Sus protagonistas, Edwin Payne y Charles Rowland aparecieron por primera vez en el tomo número 25 de The Sandman de 1991, escrito por Neil Gaiman, y más adelante su universo se siguió expandiendo. Los detectives muertos fueron creados por Steve Yockey, nos contará una historia novedosa de un dúo que investigará misterios en el reino mortal.

La trama seguirá a Edwin Payne (George Rexstrew), “el cerebro”, y a Charles Rowland (Jayden Revri), “la fuerza”, dos adolescentes que nacen con varias décadas de diferencia y tras la muerte se hacen amigos. El dúo se unirá para investigar misterios del reino mortal mientras se enfrenta a varios peligros. A ellos se unirán Crystal (Kassius Nelson), una médium y Niko (Yuyu Kitamura), su amiga.

Variety ha revelado cuándo se lanzará Los detectives muertos, el medio ha señalado que el programa tiene como fecha de estreno el 25 de abril de 2024. Además, la primera temporada de la serie contará con ocho episodios. La producción llegaría primero para Max, pero el proyecto se trasladó a Netflix en 2023, lugar en el que se encuentra The Sandman.

¡Se espera que ‘DEAD BOY DETECTIVES’ se estrene el 25 de abril en Netflix!

— Sandman News (@SandmanNews) March 18, 2024

