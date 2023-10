Prime Video: el personaje clave que será parte de la segunda temporada de “Los Anillos del Poder”

Tuvieron que pasar casi 10 años para que las historia que dejó ‘ El señor de los anillos ’ regresara, por lo que en 2022 se sorprendió a los fans de este universo con una serie a través de Amazon Prime: “Los Anillos del Poder”, y su aceptación fue mucho mejor de lo que todos se imaginaron, por lo que ahora se dieron a conocer algunos avances que se tendrán para la tan esperada segunda temporada.

Cabe mencionar que esta serie tuvo un claro competidor, pues del lado de HBO Max, llegó el spin-off del universo de Game of Thrones , House of the dragons, y supo muy bien cómo imponerse, por lo que ahora, a un año de que se estrenará se dan a conocer algunos secretos de lo que podría traer una segunda entrega, misma que podría llegar a la plataforma de streaming en algún momento de 2024.

Y es que se ha dado a conocer que llegará un personaje que sin duda alguna va a marcar un antes y un después dentro de la historia, mismo que podría llegara definir la suerte de todos los que forman parte de la Segunda Edad del Sol, y a eres fan de esta saga de seguro sabes muy bien de quien te hablamos y esto es lo que tienes que saber al respecto.

¿Nuevo villano para “Los Anillos del Poder 2”?

¡¡¡SPOILER ALERT!!! Antes que nada, tenemos que decirte que a partir de aquí hablaremos de algunos de los acontecimientos que sucedieron en los primeros ochos episodios que llegaron al catálogo de la plataforma de septiembre a octubre de 2022, pues recordemos que esta terminó con la forja de los Tres Anillos de los elfos , asó como con la revelación de la identidad de Sauron como plato fuerte.

Pero a casi nada de que inicien las grabaciones de la nueva temporada, esperan la incorporación de un personaje muy importante del Legendarium de J.R.R. Tolkien, pero ojo, pues a pesar de que si tienen importante, tampoco forma parte de la historia principal, y se refiere a Círdan, uno de los elfos más antiguos de todo Arda, pues su origen se remonta al propio despertar de los elfos.

Ojo, y es que este personaje es también conocido como el constructor de barcos, pero este no es lo único importante que gira en torno a él, sin también es el portador de Narya, el Anillo de Fuego, uno de los Tres forjados por Celebrimbor y entregados a los elfos para que no cayeran en manos de Sauron, por lo que esto sería un posible inicio para la historia que se encuentra por llegar.

