Este villano de Game of Thrones sorprendió al aparecer irreconocible en Sex education

Los fanáticos han quedado sorprendidos al descubrir que Jack Gleeson, conocido por su icónico papel como Joffrey Baratheon en Game of Thrones, ha hecho una aparición en la exitosa serie Sex Education , luciendo irreconocible en comparación con su papel en la serie de fantasía.

Gleeson interpretó al malvado Joffrey en Game of Thrones antes de que el personaje encontrara su fin en la cuarta temporada. Sin embargo, los seguidores con ojos de águila identificaron a Gleeson en la última temporada de Sex Education, donde interpreta a Dodgy Mo, un amigo de Sean, el hermano de Maeve Wiley, interpretada por Emma Mackey.

Joffrey, ¿qué estás haciendo aquí? Jaja 🤣 Jack Gleeson ha vuelto.

Desde su partida de la exitosa serie de HBO, Gleeson ha mantenido un perfil bajo en la actuación y ha asumido pocos proyectos. Incluso ha admitido públicamente que perdió su pasión por la actuación después de su participación en Game of Thrones . Durante una charla con estudiantes en la University College Dublin , expresó su cambio de perspectiva: “Realmente todo se redujo a simplemente no disfrutar tanto actuando como solía hacerlo.”

Carrera actoral de Jack Gleeson

Gleeson comenzó su carrera actoral a una temprana edad y tenía un profundo amor por la actuación. Sin embargo, la presión y la intensidad de actuar en uno de los programas de televisión más importantes de la historia, Game of Thrones , afectaron su relación con la actuación. A pesar de su talento y éxito en la serie, la profesión comenzó a sentirse más mecánica y menos apasionada para él. Recientemente, Gleeson ha regresado a la actuación, participando en la comedia Out of her Mind de Sara Pascoe y en la película In the Land of Saints and Sinners junto a Liam Neeson y Kerry Condon.

La aparición de Gleeson en Sex Education tomó por sorpresa a los fanáticos, y las redes sociales se llenaron de comentarios sorprendidos y entusiasmados. Algunos fanáticos se preguntaron: “Joffrey, ¿qué estás haciendo aquí?” y otros expresaron su asombro ante la presencia del actor en la serie.

Sex Education, la serie de Netflix creada por Laurie Nunn, ha concluido oficialmente con su cuarta temporada. La producción ha sido elogiada por su enfoque en temas relacionados con la sexualidad y las relaciones humanas de una manera única y divertida. La última temporada introdujo nuevas incorporaciones al elenco, incluyendo a Dan Levy de Schitt’s Creek, entre otros actores.

